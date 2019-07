La esposa de Rocco Morabito afirma que el último encuentro con su pareja fue normal: no notó ningún indicio de que quisiera fugarse

Actualmente, el proceso de extradición está suspendido hasta que el delincuente aparezca, explicó su abogada.

Interpol y la Guardia Republicana realizaron seis allanamientos en Montevideo y en el departamento de Maldonado en busca de Rocco Morabito, el hombre que estaba preso en la exCárcel Central y se fugó el 23 de junio por la noche.

Los investigadores creían que podían encontrar a Morabito en una pizzería del barrio Punta Carretas, pero no estaba. Sí encontraron a tres personas extranjeras que fueron detenidas e incomunicadas de inmediato. Se trata de un hombre italiano, un hombre ruso y una mujer rusa, que fue detenida junto a su hijo, un niño pequeño.

Si bien la Policía cree que el hombre seguramente haya abandonado el país enseguida de fugarse de la cárcel, algunos informes de Inteligencia indican que durante el período que estuvo prófugo siempre estuvo en contacto con su familia.

Abordamos el tema junto a la abogada de Morabito, Betiana Díaz.

Mi conocimiento de lo que pasó en el allanamiento es a través de los medios. El hecho de la fuga en sí no constituye un delito. Esta investigación no imputa a Morabito. Están investigando para encontrarlo y volver a apresarlo, y el tema de la corrupción en la cárcel.

La fuga en sí no está penada como delito. Siempre que no se realice con violencia, no constituye un delito y no lleva pena. Si la investigación arroja que hubo corrupción, Morabito será indagado. Hoy por hoy, solamente se presume la existencia de la corrupción.

Desconocemos dónde está Morabito. Acompañé a la esposa a la Fiscalía para que ella manifestara cómo fue su último encuentro con Morabito: fue normal, le llevó comida y ropa limpia, en ningún momento vio un indicio de que él quisiera fugarse. A su vez, nos generó sorpresa la situación y eso también lo transmitimos.

La exCárcel Central es de mínima seguridad. Me parece que Morabito aprovechó una oportunidad en el marco de la desesperanza que tenía por el camino del proceso. El proceso de extradición está suspendido hoy por hoy, y lo hizo fundándose en el artículo que nosotros alegábamos. La Corte dijo que el proceso de extradición quedaba suspendido hasta que Morabito apareciera.

La esposa de Morabito está conteniendo a su hija y a la espera de novedades.