La evolución de las compras online en Uruguay

Las compras online han venido creciendo a lo largo de los años, pero entre 2020 y 2021 “pegaron un salto”. La crisis sanitaria potenció la digitalización y el cambio de hábitos entre los consumidores. Según el presidente de la Cámara de Economía Digital, Guillermo Varela, expresó que "el temor de la compra por internet ha desparecido". "En mayo de 2020 pasó algo que esperábamos para 2025 en Uruguay, que era cuándo va pasar en Uruguay de que la mayoría de los pagos sean electrónicos a diferencia del cash y la tarjeta", agregó Varela.

Según un informe de la Cámara de Economía Digital, en estos últimos años el ecommerce aumentó hasta un 60%, y ahora, con la vuelta a la “normalidad” casi se mantiene en el mismo nivel (57%).

El crecimiento del ecommerce en la pandemia

Contagiar al ecosistema empresarial de la necesidad de intercambiar información y tener en claro para la toma de decisiones para ver cómo el comercio electrónico ha venido para quedarse definitivamente. Como la economía ha revolucionado hacia lo digital y como es necesario es estar atento a esos cambios en efecto para poder vender más y mejor, poder dar mejores servicios a los clientes y usuarios, y poder compararnos con el mundo. Que no se produzca una brecha muy grande entre las empresas sobre todo las extranjeras que tienen usos y costumbres claras en sus mercados competitivos y el comercio uruguayo. Hay que ayornarse, hay que saber que la economía digital es una posibilidad muy grande para muchos emprendedores individuales que han llegado al consumidor directamente, cuando antes era un esfuerzo la comunicación, el concepto de que uno ya puede vender sin tener una tienda física, un local que abrir, un local que pagar. Como cámara tenemos que tratar de impregnar a todos a efectos de que sea todo el ecosistema en sí siga subiendo.

En América Latina veníamos relativamente bien. Ahora estamos muy bien y estamos en el pelotón de avanzada de todos los indicadores. Lo que nos pasaba en Uruguay es que como todo, el uruguayo no es muy proclive al cambio, tiene que estar obligado por un beneficio o lo que fuere, y creciendo en tazas razonables, el tema es que difícilmente una empresa veía en el comercio electrónico un ingreso de caja importante. La concepción interna que tenían antes las empresas e incluso el uruguayo, no solamente no era una prioridad, lo veían como una actividad de marketing o informática, ahora es el sí o sí de tu existencia. Recordemos que si no fuera por la economía digital, este país hubiese parado sus motores en la pandemia. Seguimos operando con los shoppings cerrados, las redes de cobranzas cerradas porque teníamos la posibilidad de comprar y traficar productos vía internet, vía celular, y eso implicó que mucha gente que no fuera al seguro de paro y muchas empresas no tuvieran que bajar la cortina. De hecho, esa ausencia de calificación de algunas empresas que no estaban preparadas para el comercio electrónico les hizo tener una venta 0% en la pandemia. En cambio aquellas que ya estaban con un músculo y ejercicio, no solamente les permitió sobrevivir, sino que fue la reconversión necesaria para que hoy por hoy puedan operar exitosamente.

El temor de la compra por internet ha desparecido, quizá hace rato diría. Para darles una idea, en mayo de 2020 pasó algo que esperábamos para 2025 en Uruguay, un indicador muy importante que era cuándo va pasar en Uruguay de que la mayoría de los pagos sean electrónicos a diferencia del cash y la tarjeta. Recordemos venimos de un mundo en donde casi todos los pagos era con billete o con la tarjeta en la billetera pasándola por un post. En mayo de 2020 la mayoría de los pagos de la relación comercial que hubo en Uruguay se realizó digitalmente.

A veces hay una mala metáfora o imagen, de que la pandemia y el covid fue como una ola, en realidad en la economía digital en general no fue una ola, fue un tsunami. La diferencia es que la ola va y regresa, pero el tsunami el mar viene sobre la altura de la ola y después queda, eso fue lo que literalmente pasó. No solo no hemos retrocedido, sino que seguimos creciendo no a las tasas ideales de la época de la pandemia, algunas empresas pasaron a vender 15 veces más de lo que vendían en su canal online, eso se estabilizó y sigue creciendo.