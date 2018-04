“La mamá de Valeria Sosa nunca preguntó cuánto se podría ganar con el juicio, pero sí dijo que no quiere que haya otro caso como el de su hija”

La familia de Valeria Sosa, la bailarina de “Mi Morena” asesinada por su expareja policía el 30 de enero de 2017, demandará a Estado por “daño moral, perjuicios y lucro cesante”.

El caso tuvo gran impacto en la sociedad por la forma de proceder del homicida, la polémica sobre el destino de los hijos de la pareja y las omisiones que se registraron al protocolo de actuación policial.

Abordamos el tema junto al abogado de la familia, Ignacio Durán.

Hubo una falla del protocolo policial. Es una muerte que dicho por el propio Bonomi se pudo y se debió haber evitado.

Este caso investigó una investigación sumaria en la que hay 19 policías indagados hasta hoy. Se investiga por qué se encajonó la denuncia, por qué no se le dio trámite y se mandó a Valeria de una seccional a la otra.

La familia sabe que a Valeria no se la va a devolver nadie. Ellos nunca preguntaron cuál era el monto de la manda contra el Estado. La mamá de Valeria nunca me dijo cuánto se podría ganar, pero sí me dijo que no quiere que haya otra Valeria.

Nos sorprendió bastante la actitud asumida por el departamento jurídico del ministerio, donde se negó la responsabilidad en el hecho. Y dijo que no se hacía cargo de las cosas que dijera el ministro en la prensa.

Más allá del daño moral, la responsabilidad no es sujeto de discusión. Lo dijo el ministro y la página institucional del ministerio reconoce el error.

Los dos hijos de Valeria siguen con los abuelos paternos. Tienen vistas fluidas de la familia de Valeria. La mamá de Valeria está pidiendo la tenencia de los menores.