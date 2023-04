"La normativa vigente es muy retrógrada, nos violenta día a día", aseguran integrantes del gremio estudiantil del IAVA

Gran parte de la semana pasada estuvo marcada por el conflicto en torno al Liceo IAVA, tras el sumario, la separación del cargo y la retención de la mitad del sueldo por seis meses al director del instituto. Esto desató paros y ocupaciones por parte de los estudiantes y docentes, además de denuncias presentadas por el vocero del gremio del IAVA. Como comentábamos hace un rato, la Fiscalía se encuentra investigando amenazas y comentarios discriminatorios que recibió uno de los menores. Recibimos a Gerónimo Sena y Zoe Martínez, del gremio estudiantil del IAVA.

Gerónimo Sena

Todo este conflicto arranca el 9 de febrero, que convocamos como gremio un plenario extraordinario para tratar el tema de que inspección había mandado a cerrar nuestro salón gremial para construir una rampa de acceso al primer piso de la institución. Nuestros vemos inviable esto porque ya hay una existente por la calle Eduardo Acevedo y también tenemos un ascensor roto hace más de 4 años el cual accede a todos los pisos.

En el primer piso no hay baños accesibles, por lo tanto, una persona en situación de discapacidad no puede ingresar al baño porque o no tiene barandillas o no tiene puertas ni espacio. Los laboratorios están en el segundo piso y es por escalera. Secundaria paga por mes el arreglo del ascensor a una empresa que vaya a arreglar el ascensor roto y es controversial.

Precisamos accesibilidad, que no es lo único que pedimos.

El gremio estudiantil lo ve como censura y persecución porque, al no ver nada lógico, este tema de la rampa y recibir el apoyo de nuestro director que nos apoyó muchísimo. Las autoridades cerraron el salón a la fuerza. Se nos quiso dar uno nuevo, pero no entrábamos ni ocho personas ahí.

La normativa vigente es muy retrógrada, nos violenta día a día.

Nosotros nos regimos en normativas totalmente legales.

Estamos cansades de que nos digan como nos tenemos que parar, como nos tenemos que vestir.

Tenemos asesoramiento legal, no venimos porque sí a hacer las cosas.

Yo creo que es un reajuste presupuestal (la reforma educativa) que lo que se quiere hacer con este conflictoes desviar la atención para que no militemos en contra de este ajuste.