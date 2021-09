"La ruptura es el peor camino para Uruguay", dijo Astori sobre la posibilidad de avanzar en un TLC bilateralmente con China

El exministro de Economía Danilo Astori señaló que hay que tener “cautela” con el anuncio de un eventual tratado de libre comercio con China, y advirtió que “puede pasar” que se frustre como ocurrió con las gestiones que había iniciado el Frente Amplio. En entrevista con Radio Universal, recordó que en 2017 hubo una experiencia similar, cuando viajó junto con el entonces presidente Tabaré Vázquez al gigante asiático, con el objetivo de alcanzar un TLC.

En ese momento, dijo Astori, China priorizó los mercados de Brasil y Argentina, y no quiso avanzar en las negociaciones con Uruguay.

Impacto de un TLC con China

Todo lo que sea un paso para aumentarla apertura de Uruguay al mundo, para un país como Uruguay, es algo positivo y auspicioso. Tenemos que levantarlo con ánimo levantado. Uruguay es un país físicamente pequeño pero con mucha potencia productivo. Lo hace capacitado y necesitado de abrirse cada vez más al mundo. Me pareció oportuno que se convocara a los líderes partidarios para plantear el tema. Es una cuestión complicada y larga. Un TLC lleva muchos años y el propio Uruguay tiene una experiencia al respecto que hay que tener en cuenta. Una es la del TLC con México, que llevó años ponerlo en práctica, y el otro es una acuerdo con la UE y que también llevó años y años de trabajo y presunción. Hay que encarar el tema con cautela, sin euforias, ilusiones desmedidas porque lo que se ha anunciado es recién el comienzo de la elaboración de un tratado o de un estudio de pre factibilidad para ver la posibilidad de un TLC. De aquí a que se logre, pueden pasar muchos años. Cautela y prudencia sobre el manejo de estos temas públicamente.

Uruguay tiene otro antecedente y es el fracaso que ya hemos tenido en un intento similar en el 2006. Viajamos y china nos dio una respuesta positiva y de pronto todo se vino abajo. Me parece que esto respondió a un interés de la propia China de no herir las relaciones con el Mercosur, a quienes consideraba de importancia muy alta en comparación con lo que podía significar Uruguay. Lo que fue explícito fue la voluntad de hacer el tratado. Fue explícito por parte de la voluntad de las autoridades chinas. Luego se detuvo y no hubo más conversaciones. Recuerdo a la propia embajada de China en Uruguay contradecir la voluntad de las autoridades de China.

Estamos en una situación similar. Hay una tensión entre el TLC entre China y Uruguay la pertenencia al Mercosur, eso es evidente. Aunque en algunos casos se diga lo contrario, la verdad es que sigo creyendo que Argentina y Brasil no comparten que Uruguay haga por fuera del Mercosur un TLC con China. Es una situación similar. Creo que el Mercosur, por el que he sido muy crítico, no se lo puede romper. No es el mejor camino que Uruguay de pasos confortativo con el bloque a punto de fracturarlo por hacer un TLC con China. No es realista que el bloque avance en conjunto. Esto no quiere decir que haya que parar de negociar, sino que hay que renovar la voluntad de negociar, acordar. No me parece bien ir a este tipo de conversaciones con un ánimo confortativo diciendo “se hace esto o nos vamos”. Uruguay tiene que cuidar cosas en el Mercosur que son muy importantes. Es parcialmente cierto que China es nuestro principal cliente. Es en bienes, no en servicios. El principal cliente en bienes y servicios es Argentina, no China.

El Mercosur no es un lastre, es un intento de integración cuyos resultados tienen que mejorar. Lo principal a exportar son servicios, no bienes. También es posible que Argentina tome medidas que respondan con un criterio de enfrentamiento a decisiones que Uruguay tome al respecto. Yo no estoy contento con el funcionamiento del Mercosur, pero es imprescindible. Uruguay tiene que estar relacionado con sus vecinos. Tiene una posición privilegiada Uruguay y eso hay que cuidarlo. El principal rubro de exportación del país es el servicio turístico y el origen principal y el cliente principal es Argentina.