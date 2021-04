Las claves para el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El Mercosur y la Unión Europea aspiran a firmar este año el acuerdo de libre comercio alcanzado en 2019 pero que aún no ha entrado en vigencia por diferencias principalmente con la política ambiental desarrollada por Jair Bolsonaro en Brasil. Conversamos sobre el avance de la negociación con el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Otto Kong.

La firma del acuerdo también se ha visto demorada debido a la pandemia por el coronavirus, que provocó que los países cerraran sus fronteras y debieran dedicar buena parte de su tiempo y recursos a combatirla, al tiempo que la ciencia desarrolló vacunas en tiempo récord.

TLC entre Uruguay y el Mercosur

Es un acuerdo de asociación de importancias geopolíticas. Tiene una parte política, de cooperación clásica y la parte comercial. Hemos trabajado 20 años y es una oportunidad histórica. Estamos en la etapa de limpieza jurídica. Tenemos que traducir este tratado en todos los idiomas de la Unión Europea y además tenemos que hablar en todos los temas geográficos.

El otro gran tema es la protección del medio ambiente. Para mí el cambio climático es mucho más esencial que la pandemia. No hay vacunas contra el cambio climático. Ayudó lo que está pasando en Amazonas. Es un movimiento político fuerte en Europa que tiene raíces en todos los lugares. En Francia hubo elecciones locales y en Austria los líderes ya forman parte del gobierno. Han ganado terreno en España. Ese es el gran tema y se ha ganado importancia global. Este acuerdo tiene dos cláusulas esenciales que permiten la suspensión entre bloque. Dos clausulas en la parte política: una es la no proliferación nuclear y la no violación de los derechos humanos, pero si hay una violación al medio ambiente no hay suspensión. Queremos tener garantías y la seguridad jurídica para la seguridad del medio ambiente. Si un estado dice que no respeta más el Acuerdo de París tendremos dudas. Somos muy transparentes y hemos siempre tenido este diálogo. Este acuerdo también necesita la ratificación de todos los parlamentos de los 27 estados. Tenemos que convencer y comunicar el problema. Uruguay también podría ayudarnos con una comunicación más activa demostrando lo que hace muy bien acá.

Se pueden avanzar en hechos. Tenemos un diálogo muy intenso con Brasil. Avanzamos pasito a pasito. La idea de Bustillo es trabajar en un documento adicional para reforzar el aspecto de la protección al medio ambiente para poder presentarlo a nuestro público porque al final del día queremos tenerlo en la ratificación.

La industrialización de Europa es un hecho. Alemania es el país más industrializado de Europa. Tiene 40 % de bosques y hoy en día se ve la protección de bosques. Son prejuicios que no corresponden a la realidad. Todos tenemos la responsabilidad global de hacer algo para mejorar el medio ambiente. Nosotros ya tenemos la tecnología para trabajar en el impacto del cambio climático.