“Las medidas no apuntan a buscar competitividad”, afirmó Andrés Lima respecto a las medidas anunciadas por el gobierno para combatir la brecha de precios con Argentina

En las últimas semanas tomó fuerza el debate a nivel político ante la situación de los departamentos del litoral, que sufren los impactos por la diferencia de precios con Argentina. Ayer, una delegación del gobierno acudió al Parlamento para hablar del tema y señaló que se trabaja en medidas, aunque sin realizar anuncios de momento. Contactamos al intendente de Salto, Andrés Lima, por ser parte de los que reclamaron la falta de políticas de frontera, para conversar sobre la situación.

Las medidas que plantea el gobierno, algunas ya se están implementando. Otras son innovadoras. Algunas fomentan o tienen como objetivo promover el trabajo en la región. Algunas otras también establecen un alivio a algunos gastos fijos que tienen los comerciantes. Lo que no vemos, salvo la medida puntual del descuento del 39% del IMESI, son medidas puntuales que ataquen el tema central, que es la diferencia de precios. Con muchas de las medidas que se han anunciado no se va a evitar ese éxodo masivo de uruguayos a la República Argentina. Porque en definitiva las medidas no apuntan a buscar competitividad y a tratar de emparejar los precios del lado uruguayo con los precios del lado argentino.

Habilitar importación directa para combatir la brecha de precios

La contratación directa de su cuñada

Fue contratada, estuvo un tiempo en la Intendencia y fue desvinculada. No integra más la plantilla de la Intendencia. No tengo problema en decir que me equivoqué porque cuando me equivoco y me lo hacen ver, lo reconozco. No tengo problema en reconocer mis errores porque a partir de reconocerlos uno puede enmendarlos. Lo importante es estar atento, escuchar.

A veces uno puede pensar que la decisión podía ser acertada por otras cuestiones de índole familiar, pero estaba equivocado.

En la administración, en mi primer periodo de gobierno, había sucedido una situación similar. En aquél momento la Junta de Transparencia y Ética Pública hizo un estudio de las diecinueve intendencias y marcó en cada una dónde entendía que había cuestiones reñidas con la ética. Creo que fui el único intendente que acató la decisión de la JUTEP y el único que en función de las recomendaciones que dio, lo llevó a la práctica.

Así como me marcaron los errores y fueron corregidos, hay en otros lugares situaciones similares que no se corrigen. Y ahí está un poco la diferencia de parte de un gobernante de reconocer sus errores y corregirlos. Pero así como se señalan estos errores también he mencionado que el gobierno de Salto, la Intendencia de Salto, lo que ha realizado a lo largo de estos ocho años es una optimización de los recursos humanos al entender que había un exceso de funcionarios cuando asumo el gobierno departamental. Hoy la intendencia tiene casi 300 funcionarios menos.