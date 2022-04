Las recomendaciones para viajar a Qatar

Tras la clasificación de Uruguay al Mundial de Catar, el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó una guía con recomendaciones para los uruguayos que viajen al país a ver los partidos. El embajador uruguayo en Catar, Jorge Seré, manifestó que los uruguayos que viajen hacia el país árabe "que se manifiesten libremente" y "la gente es muy amable", pero "uno tiene que tener ciertos cuidados".

Viaje a Qatar

Vengan confiados en la selección que vamos a ganar. Que se manifiesten libremente, no creo que ninguno tengan ningún tipo de problema. La gente es muy amable. Uno tiene que tener ciertos cuidados y tratar de no sacar fotos porque no es bien vistoso de parte de la gente.

Demostración de afecto

Mujeres

No tienen inconvenientes en manejar, pueden fumar, sí hay mujeres que andan cubiertas, pero no todas las árabes están cubiertas en la cara y las manos. Mucha gente acá que no utiliza los burkas como en otras ciudades del mundo árabe.

Pueden ser que familias muy arcaicas y ortodoxas cumplan, pero en términos generales no hay riesgos para los extranjeros que vayan al Mundial. Hay que tener en cuenta en no llega a los extremos, como tener manifestaciones exclusivas. Las parejas gay preferiblemente no deberían andar de la mano en la calle. Los hoteles no exigirán que estén casados, es lo que han manifestado hasta el momento.