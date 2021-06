Leticia Vitureira: "Estamos esperando que asuma el nuevo ministro para ver si va a mantener las medidas de Heber o va a tomar otra postura"

La automatización del sistema de peajes en las rutas nacionales se puso en marcha. En los 13 de los 15 puestos que están instalados en todo el país se eliminó el cobro efectivo durante la noche y esto significó la eliminación de 30 puestos de trabajo.

Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas dijeron en más de una oportunidad que el cambio no iba a llevar al desempleo, sino que se encontrarán “soluciones y alternativas” para que el trabajo de 250 personas sea retribuido. Sin embargo, el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) denuncia que sí se redujo el personal y no tienen una ruta clara sobre cómo actuar.

Situación de los peajes

Hay una cantidad importante de compañeros que se han retirado con un despido con incentivo, por eso hoy no tenemos seguro de paro. No significa esto que a partir de setiembre no se pierdan los puestos de trabajo. Si bien Heber se comprometió a que no iba a haber pérdida de trabajo, hoy no tenemos ninguna reconversión. Se han perdido 30 puestos de trabajo que son los cajeros que se eliminan del turno nocturno. Se fueron con un despido incentivado por voluntad propia hoy. El resto seguimos trabajando sabiendo que a partir de julio-agosto van a comenzar los seguros de paro. A nivel nacional somos 350 durante todo el año y 400 en temporada alta. Con el sistema de automatización habría tener 120 compañeros y la reconversión quedaría para los 140 personas que no aceptaron irse con el despido incentivado. La mayoría estamos entre los 40 y 55 años de edad. Tenemos entre 15 y 25 años de antigüedad y es difícil salir a buscar trabajo así. Los peajes están ubicados en zona donde las posibilidades son menores. Lo que decimos al Ministerio de Transporte es que no estamos en contra de la automatización, sino que eso en el resto del mundo eso genera otros puestos de trabajo. Planteamos la reconversión en otras partes del peaje. Está la opción de 170 radares y eso obligaría a tomar 10 % de trabajadores del paje, si eso requiere 60 trabajadores, solo seis estarían tomados. Esa es la gran diferencia que tenemos con el ministerio. Estamos esperando que asuma el nuevo ministro.

El despido que le corresponde más un incentivo extra. No en todos los casos son trabajadores que se jubilan. Ha sido un poco improvisado. Si bien la decisión de automatizar está resuelta, hay cosas que no están resueltas. No hay forma de cobrarle a transportes de otro país. Al no estar asociados con el SUCIVE y no tener un chip, eso pasa a ser incobrable. Se pierde una recaudación que con los trabajadores estaba. Sin pandemia pasaba 218 mil vehículos extranjeros sin cobrarse en 2019.

Fueron nada más que 80 de 250 trabajadores los que aceptaros el retiro con incentivo. Estamos apostando porque se de forma remota y los trabajos se mantengan en la zona en donde la gente está. La idea es que los radares se pueden trabajar remotamente y darle trabajo a los compañeros en cada zona en las que viven.

Estamos con paros sorpresivos en todo el país. Está prevista para este viernes una movilización. Un grupo va a estar en Santa Lucía y otro en el peaje de Pando. Vamos a concentrar con los protocolos para que se sepa la situación en la que estamos.