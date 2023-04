"Lo estamos sintiendo ahora, y cada vez peor": Asociación de Fiscales rechaza acusaciones de "politización" dentro de la institución

La semana pasada la directiva en pleno de la Asociación de Fiscales realizó una conferencia de prensa ante la escalada de agravios y ataques hacia el trabajo de los fiscales. El gremio puso el foco en evitar una “politización” del Ministerio Público que quite credibilidad a las decisiones que toman los fiscales. Es que desde 2017 con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, y más aún en el último tiempo a raíz de distintas investigaciones con alta cobertura mediática y conexiones políticos, los fiscales quedaron en el centro de la escena.

No sé por qué se sigue hablando de división. La mayoría de las decisiones fueron votadas por consenso. No queremos que se haga un chusmerío dentro del Ministerio Público. Eso no le importa a la ciudadanía. No nos favorece en la institución.

Queríamos poner sobre la mesa el hartazgo que sentimos. Se siguen pidiendo los recursos para Fiscalía. Cómo puede ser que el diálogo en la fiscalía sea si un fiscal actúe con lógica política partidaria. No podemos distraer la opinión pública con ruido mediático sobre sesgos dentro de la institución o animosidades. Si hay un funcionario que actúa con esa lógica, algo inadmisible en la Fiscalía, que se presenten pruebas. El momento de hacer un comunicado ya pasó.

Díaz ya no está más acá. No pincha ni corta. A nosotros lo único que nos importa es resolver los problemas. Nosotros tenemos una asocación en donde se puede discutir libremente. Si cada uno de los fiscales decidiera llevar sus problemas a los medios o los contactos que tenga, entendemos que no es el camino. Los problemas del nuevo código siguen estando y la situación está incambiada. Si seguimos con este ruido mediático respecto a Fiscalía tememos que el día de mañana la situación siga incambiada y lo único que sirve esto es para que algunos tengan rédito político.

Estamos muy molestos al respecto (sobre las acusaciones de politización de la Fiscalía). Daña el sistema de justicia y el sistema de derecho. El llamado es a la reflexión. Creemos que la manera de discutir lo que pasa no es a través de la asignación de responsabilidades.

En la ciudadanía influye que haya apoyos personales. En los fiscales no debería de influir. Compadezco a mis compañeros. Presiones hay.

El trabajo de Fiscalía y la policía muchas veces es compartimentado. Eso no puede pasar. El trabajo de ambos debe ser mancomunado. Los jerarcas de instituciones deben tener mucha cautela a la hora de opinar de las investigaciones en curso. Si se tiene una duda de cómo funciona la Fiscalía, es otro el ámbito y no la mediatización permanente.

Nunca sentí que nuestros dictámenes nuestros obedecieran a una ideología política. Lo estamos sintiendo ahora, y cada vez peor. Es un mal regional (las acusaciones políticas a la Fiscalía). Tenemos que alejar la lógica política de la Fiscalía. Lo que sí nos merece preocupación es cuando hay una lógica política-partidaria dentro de la Fiscalía.