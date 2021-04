Los estudios sobre efectos del covid prolongados

Conversamos con Pablo Biempica, director de la maestría en Fisioterapia con énfasis en ortopedia y traumatología en la UCU sobre los efectos en el mediano y largo plazo de la infección por coronavirus Covid-19. "Sabemos que hay un diez y un 25 % de personas que van a quedar con secuelas", expresó.

Mientras un sector de la comunidad médica y científica se concentra en la atención urgente de pacientes que sufren coronavirus, hay otro equipo de profesionales que estudia y empieza a resolver otros problemas relacionados al virus. La experiencia internacional muestra que del 10 al 25% de los infectados sufre efectos del covid prolongados. Esto, y si se toman los datos de la última semana, puede afectar entre 15 mil a 40 mil personas. Además, hay más de 50 cambios en la salud a largo plazo.

Estudios sobre los efectos del covid en el mediano y largo plazo

Hoy nos está concentrando dentro del proceso la etapa de la gravedad. Hay todo un equipo de colegas que están trabajando con mucho esfuerzo. Sucede que en CTI hay un 3.5 % de los pacientes que son infectados del covid. El informe del 10 de abril del MSP dice que había 140 mil personas. Cerca de cinco mil personas han tenido que ir a internación en este tiempo. Sabemos que hay un diez y un 25 % de personas que van a quedar con secuelas. Al momento actual son 14 mil personas. No debería pasar que esto llegue a las 20 mil personas. No específicamente está vinculado con el grado de gravedad de la enfermedad. Sí está relacionado con el síndrome post CTI. Este lo puede sufrir cualquier persona que ha sentido que ha tenido alguna molestia después de las doce semanas. El grupo de 20 mil personas queda con otra sensación. 53 % tendrá una sensación de fatiga. Una descripción dice que un 80 % de personas en edad laboral, a los cuatro meses aún no pudo estar en el 100 % de sensación de su actividad laboral. Hay un grupo de personas que se van a sentir frustradas más allá del virus. El problema covid no es solo el pulmón. Debemos actuar rápido para activarlo lo más rápido posible. Hay que decir que muchos pacientes van a poder mejorar estos síntomas a los seis y ocho meses. Es como si se hiciera una buena pre temporada o se meta de una al partido. Ya hay otro grupo de profesionales que no estamos dedicando a preparar otro enfoque en los pacientes. El entrenamiento tienen que ser controladas porque las capacidad de ese pulmón no son las anteriores y hay que monotorizarlos. Hay que saber cómo está trabajando el pulmón y no forzarlo. Muy pocas consecuencias pueden quedar como permanentes ya ahí sí incide que hayan estado en una enfermedad más grave. Pueden ser trastornos en la motricidad y al nivel emocional puede ser angustia o depresión. Es un porcentaje muy bajo de la población que sufre esto. Esto no pasa toda la vida y vana a tener la oportunidad de salir adelante. Hay un personal que está trabajando en este proceso. Tenemos una página para estimular a hacer ejercicio. Hay cosas que se pueden realizar en domicilio y está bueno que lo puedan hacer.