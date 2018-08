Los límites entre el arresto ciudadano y la “justicia por mano propia”: el caso del criminal de Toledo bajo la lupa de Juan Fagúndez

"¿Cómo haría un solo policía para parar la golpiza de cinco o seis personas?", reflexionó el abogado penalista.

Un delincuente de 30 años rapiñó una pollería en Toledo -amenazando al dueño apuntándole con un arma a la cabeza- y luego fue perseguido por vecinos que lo atraparon y le dieron una brutal golpiza.

En un principio se abordó como un “arresto ciudadano” que casi termina en “justicia por mano propia” que, además, involucró a policías y fue filmado por quienes estaban en el lugar.

Además, una denuncia penal busca arrojar luz sobre la renuncia de Wilmar Valdez a la presidencia de la AUF.

Abordamos estos y otros temas junto al abogado penalista Juan Fagúndez.

El caso de Wilmar Valdez y las elecciones en la AUF

Hay que ver qué tan trascendentes son los famosos audios. Esto va a dar para la burla, el chiste, salvo que haya una conducta ilícita por sí misma. Valdez dice que no se ha sentido ni extorsionado, ni presionado. Si la supuesta víctima está diciendo eso, si hubo alguna búsqueda de presionarlo… se ve que no se logró, por cómo se ha mostrado públicamente. Pero este puede ser un delito por sí mismo, que no necesite de la denuncia de la supuesta víctima.

Dada la celeridad con la que actuó la Fiscalía, supongo que se trata de algo importante. Cuando un abogado particular hace una denuncia, pasan meses para que se sepa algo. Pero ahora, en minutos ya se resolvió actuar: y eso está bien, pero debería ser así con todo. Espero que esto tenga trascendencia.

Si el fiscal de Corte mandó investigar me imagino que tiene alguna pista sobre los audios, que también eran conocidos por el abogado Barrera. Si bien Barrera asesoró sobre que no involucraba un tema penal, debe haber sido consultado por el tema.

Si yo recibo un audio en mi teléfono, con ese audio pueda hacer lo que quiera: borrarlo, mandárselo a alguien, decir públicamente que recibí un audio de fulano de tal.