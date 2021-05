Los registros de cáncer cayeron un 23 % en la pandemia

Los registros de cáncer cayeron un 23 % y sobre eso conversamos con la oncóloga, Lucía Delgado, quien nos explicó sobre los efectos de la reducción de consultas presenciales y los riesgos de la detección tardía de cáncer por la pandemia.

Baja en datos de los estudios preventivos

La detección temprana puede ser de patología precancerosa de riesgo, estamos evitando el desarrollo de una proporción importante de cánceres, por ejemplo todas las mujeres sabemos que cuando nos hacemos el PAP, el resultado puede dar anormal, más de las veces no es una patología oncológica, algunas pocas es un cáncer, pero otras es una enfermedad precancerosa, una lesión precancerosa que cuando es controlada evita el desarrollo de un cáncer. También sucede cuando participamos de los controles de detección temprana del cáncer de colon rectal con un simple de test de sangre oculta en materia fecal que no requiere concurrir a un centro de salud y exponerse al riesgo de una colonoscopia con sedación y anestesia, que tiene al mismo valor lo que hace el control del cáncer colon rectal.

Es grave en la medida que el cáncer es la segunda causa de muerte en el Uruguay cerca de ser la primera. Ya es la primera en otros países como mayor índice de desarrollo humano como Estados Unidos. El cáncer junto con otras enfermedades no transmisibles de las cuales las cardiovasculares las cuales hoy en día dan cuenta de alguna muerte más por año en nuestro país, son la primera causa de muerte en el mundo. Tres de cada cuatro muertes ocurren por causa de estas enfermedades. En las personas mayores de 70 años ya ocupa el primer lugar. Es importante mantener el control del cáncer por ese motivo, además de que es causa importante de enfermedad. Personas que requieren tratamientos que realmente muchas veces determinan periodos en que las personas tienen una calidad de vida inferior a la que podrían tener. Digo que la podrían tener porque un tercio de los cánceres son evitables. Podrían no ocurrir si se detectan a tiempo y si se logra incorporar hábitos de vida saludable y evitar como el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo y llevar adelante una dieta saludable. Algo muy importante es mantener las políticas de salud para reducir la exposición a los principales de riesgos conocidos. Otro elemento importante vinculado a las políticas de salud de prevención primaria es mantener la vacunación por ejemplo para la HPV, la hepatitis pero mantener el control del tabaco, del peso y una dieta saludable, es extremadamente saludable. Y nos ha preocupado no solo a los oncólogos, ya que es un enfoque multidisciplinario a todo el equipo de salud particularmente al equipo que tiene que ver con el control del cáncer y de otras enfermedades no transmisibles, preocupa ver que se toman decisiones que pueden poner en riesgo estos factores de riesgo como el decreto que habilita la comercialización de productos de tabaco, por ejemplo el aumento del nivel permitido de azúcares y grasas en los alimentos. Es muy importante mantener y profundizar las políticas públicas que tienen que ver con los hábitos de vida saludable con reducir los factores de riesgo y también es importante no retroceder en los logros que se han alcanzado en la detección temprana.

Controles

Indudablemente han bajado en todas partes del mundo porque justamente las medidas para controlar la pandemia tenían que ver con una importante reducción de la movilidad y distanciamiento físico.

La preocupación del equipo de salud que no tiene que ver directamente con el control de la pandemia, era no retroceder con el control de estas enfermedades. En Uruguay se comenzó a trabajar en esto el mismo 16 de marzo en todos los ámbitos, desde lo académico en la facultad de medicina, pero también en equipo interdisciplinarios formados con referentes de distintos ámbitos. Ustedes recuerdan el documento que le entregó Tabaré Vázquez al presidente de Lacalle Pou el 16 de mayo que tenía que ver con todo esto. Casi enseguida oncólogos, administradores de salud y epidemiólogos de Latinoamérica, una tarea de saber cuánto impactaba en el control de cáncer en la detección temprana por ejemplo en la pandemia en otros países, eso ya está aceptado de ser publicado en la revista muy prestigiosa de Journal Global Oncology. Ahí aparecen los primeros datos publicados de Uruguay, del primer trimestre que mostraban un impacto importante al igual que otros países del mundo con una reducción del 80 % de los estudios de PAP, del setenta y poco por ciento de los estudios para la detección temprana del cáncer colon rectal en test de sangre oculta en materia fecal, fundamentalmente es el que hay que promover y más en épocas de pandemia donde una colonoscopia tiene un riesgo mayor ya que implica concurrir a un centro de salud y realizarse un procedimiento que se puede evitar realizándose el test de sangre oculta y una reducción mayor del 66 % en las mamografías. No solo era diagnostica el problema sino identificar medidas, acciones para evitar que este problema continuara.

Nosotros hablamos en su momento con el ministro de Salud, Daniel Salinas, como representante de este grupo que se formó a nivel país, clínicos, oncólogos y administradores de salud, grupo latinoamericano que Uruguay lideraba, nosotros le enviamos este documento al ministro de salud a fines de octubre con muy buena recepción y se comenzó a trabajar en eso, pero que luego lamentablemente se abandonó porque entendemos que por supuesto el problema está centrado en la pandemia y estamos en una situación muy grave y debemos hacer el máximo esfuerzo para que de una vez por todas la vacunación sin dudas va ayudar, pero no es lo único que controlará esta pandemia infecciosa.

En paralelo aquellos técnicos, profesionales que no tienen que ver tan directamente pueden trabajar en elaborar planes operativos para recuperar el control de estas otras enfermedades como el cáncer. En el contexto de pandemia no se puede volver a desarrollar los mismos planes que teníamos previos a la pandemia. En primer lugar porque tenemos un retraso, se van acumular, si nosotros estimulamos el retorno a la presencialidad y a los controles sin hacer un plan se van acumular y los servicios de salud se van a desbordar y además no tendrán la capacidad de resolver todos los problemas de los pacientes. Eso es muy claro verlo con las cirugías, 60 mil cirugías no oncológicas retrasadas, no se pueden resolver simplemente decretando de que se van a realizar. Atrás de esa decisión tiene que haber un plan. Un plan que solo requiera saber de cómo se van a incorporar sino uno como se hizo con la vacunación con priorización, con condiciones.

A mi me preocupa escuchar al subsecretario de salud pública decir que las colonoscopias van hacer obligatorias cuando no vaya alguien a pensar que hay que hacerlas para la detección temprana del cáncer de colon rectal. Los países del mundo con más experiencia y con más recursos, como Estados Unidos, publica estudios en los cuales recomiendan justamente lo contrario.