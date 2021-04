Lucía Pérez: "El embarazo infantil es la punta del iceberg de un tema mucho más profundo"

La directora ejecutiva de Amnistía Uruguay conversó sobre el aumento del embarazo infantil en nuestro país y sus causas. También comentó sobre el impacto de la LUC en los derechos humanos.

Un aspecto importante es que para Uruguay y el resto de los países se realiza mediante distintos grupos de investigación especializados en derechos humanos en el que recogen cifras oficiales de aquellos países en donde los datos son confiables y que podemos acceder. En el caso de Uruguay habitual contar con datos oficiales y eso se valora muchísimo. Sin embargo, para 2020 no fue posible en el caso de los datos sobre derechos sexuales y reproductivos. Se hicieron dos pedidos de acceso a la información pública en el cuales fueron respondidos que los datos no estaban disponibles aún para el 2020. En otros años lo que sucedía que a finales de año se presentan algunos datos preliminares que se confirman alrededor de febrero y marzo, pero lamentablemente este año no contamos con estos datos y la respuesta fue que iban a estar más centrados en el 2021. De alguna manera entendimos que este año fue particular en la cartera de la salud pública, pero de todas formas señalamos esto con preocupación en tanto no se instale como un rezago en facilitar la información que no solamente es tan importante para Amnistía sino que también para la gestión de las políticas públicas.