Lucía Topolansky: "Los intendentes creen que hay que territorializar las medidas"

La actual senadora del MPP se refirió al encuentro entre Marcos Carámbula y los integrantes de la coalición y analizó las medidas tomadas por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria.

El Frente Amplio reclama que el gobierno tome medidas económicas para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia en el medio de un aumento de casos de coronavirus. La coalición de izquierda también reclama tener participación en la toma de decisiones y señala que el gobierno se demoró en iniciar las gestiones para comprar vacunas.

Análisis de las medidas de la coalición

Rol de la oposición

Es verdad que no existimos para el gobierno. Si uno percibe que una cosa es un error, no tiene que devolver el error. Soy de las personas que dialogué más. Yo estuve en la conversación para la integración de los organismos de contralor, en las conversaciones de partido dialogamos horas. Viene el momento del cúmplase y lo que pesan son los votos. Tengo clarísimo que 16 y 50 son numeritos imprescindibles para sacar leyes. Las propuestas son cosas importantes que en el trayecto de una situación luego aparecen. Más allá de las peculiaridades de este año, la Ley de urgencia fueron 45 leyes, siete códigos y otras cosas, en 45 días. Una cosa exprés. Lo de la ley de urgencia fue una cosa colosal y el presupuesto también. Y sin la participación de la organización civil. Yo creo que amerita una contraparte de diálogo que no se da. No está.

Negociación por las vacunas

No tengo idea cómo organizó los contactos el gobierno y lo veremos recién por el resultado. Ahora si ese resultado viene que es lo más importante, tenemos que hacer el despliegue operativo. Es lo que se está haciendo en todo el mundo. De los países de Sudamérica los únicos que no empezaron son Paraguay y Uruguay y eso nos preocupaba a nosotros. Estos problemas no hay que politizarlos. Ahora está todo politizado. Moratorio nos ha dicho eso, que nos dejemos de embromar con el origen. El paquete que circula en el mundo son todos buenos. Nos tenemos que dejar de estupideces. Uruguay no debió cerrar sus laboratorios productores de vacunas. El subsidio no es una mala palabra y nos da soberanía. Podemos reproducir y es un alivio para nuestra gente. Lo bueno de esta pandemia es que tenemos que aprender qué hacer frente a una pandemia global. Tener un laboratorio puede ser una previsión de futuro. Tenemos que tener agilizados mecanismos económicos. Todas esas cosas yo quiero discutir. Tiene que ser una gran mesa de diálogo nacional.

Tabaré fue parte del Sindicato Médico y la gremial médica fue la que pidió la cuarentena. Fueron puntos de vista. Nosotros representamos la oposición y tenemos que ser activos como siempre. La oposición siempre ha sido activa y el juego de la democracia no se suspende por una pandemia, se tiene que potenciar. La palabra renta básica no es correcta técnicamente. Lo que se planteó fue “apoyo”, no me importa el nombre que tenga, es secundario. Vamos a seguir ayudando, no es que presionemos. Los presidentes siempre se pueden sentir solos. Así pasó con Carámbula. Levantó el teléfono y llamó y fue. No sé si tienen afinidad o no. No me consta que hubo malestar con Carámbula. Lo llamé. Yo propongo diálogo con el que se descuide con un momento de crisis. Eso es lo que está planteado. Buscarle cuatro pelos a los gatos eso es poner la carreta delante de los bueyes. La intención nuestra es trabajar. No sé cuáles serán los pasos que dará la comisión permanente. Viene un año muy intenso en donde tenemos que ayudar en ese duro equilibrio entre salud y economía. Tendremos que discutir con Alfie también el tema económico.