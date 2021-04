Marcela Bensión: "Estos 900 millones de dólares son muy potentes para contener la situación económica y contribuir la reactivación"

Conversamos con la directora de Política Económica quien compartió su evaluación sobre las medidas económicas y el impacto de las medidas de apoyo a las PYMES. También expresó que "Uruguay esta poniendo lo necesario en la pandemia".

Medidas del gobierno

Como economista te puedo decir que cuanto habría que destinar para compensar a los bares como ejemplo, es casi es imposible de cuantificar, habría cuantificar cuanto sería el aumento del PBI en términos normales y cubrir la brecha que cayó. Es un dinero que no tengo el número presente, pero justamente creo que eso ningún país puede poner sobre la mesa y por eso las economías han caído durante esta pandemia. Es tan brutal la ola que viene con este típico de shocks que genera situaciones muy dolorosas y sobre todo para determinados colectivos vulnerables, como uruguayos tenemos que entender que estamos atravesando una situación que no es posible ningún gobierno y sociedad pueda contener ese inconsciente.

Tenemos que ser conscientes como sociedad se suma al funcionamiento estructural del gobierno de lo que se gasta y todo implica endeudamiento que asumimos los uruguayos. Tenemos la esperanza de que esto lleve una contención en la pandemia y reactivación luego de la pandemia. Este paquete de 900 millones de dólares es suficiente para atender a los sectores afectados. El tema de lo sanitario versus lo económico no lo manejamos en el Ministerio de Economía, en genera es una decisión que lo maneja el presidente de la república que toma con su consejo de ministros y sin dudas con el apoyo del GACH.

En primer lugar reitero lo que este gobierno y el ministro ha dicho una y otra vez, en la que lo volvió a decir en una entrevista televisiva, lo que le compete al ministerio de Economía de administrar el dinero y llevar las cuentas en pandemia y no pandemia, los recursos para la pandemia van a estar. Entendemos que para enfrentar la pandemia tiene que haber margen sin lugar a dudas. Dicho esto, hay que entender que todos los uruguayos nos estamos endeudando más. Cada medida que se da implica una deuda más en todos los uruguayos. Ahí viene la famosa figura de las perillas para balancear a la hora de otorgar más dineros para la pandemia u otras necesidades. Se hablado mucho de la pobreza que ha incrementado en esta pandemia, pero ya había 300.000 debajo de la línea de la pandemia y que han estado recibiendo fondos.

Ayudas económicas

Son ayudas muy grandes y potentes para ayudar a contener esta pandemia. Si es mucha o poca, es muy difícil hacer comparaciones entre países, porque somos muy diferentes en varios aspectos, por ejemplo en el punto de partida. Países que arrancan mucho más endeudados con una situación fiscal más frágil que otros y Uruguay está en ese grupo. Uruguay tiene coberturas a nivel de desempleo y seguro de enfermedad que otros países no tienen. Esas coberturas se activaron sin necesidad para poner recursos extras para atender ese tipo de coberturas. Eso es muy difícil de comprar un país con otro. Uruguay está poniendo lo necesario que entiende que necesita, s i no fuera así Uruguay estaría enfrentando un situación económica, de pandemia, sanitaria y de pobreza peor que otros países. El PBI uruguayo ha caído menos de lo que ha caído en otros países y eso hay que mirar.

Entendemos e insisto el tema de la movilidad no es un resorte de la economía. Pasa por otro tipo de decisiones si son efectivas o no las medidas para revertir lo sanitario. Hubo

Jornales solidarios

No está contemplada es una medida que se está analizando en este momento y no es parte de los 900 millones de dólares. No tenemos una estimación de lo que costará porque estamos afinando el programa.

Cambiaron dos cosas el marco temporal. Cuando salimos en febrero anunciar un paquete de 540 millones de dólares fue porque nos habíamos comprometido a informar a la población y a los analistas. En febrero ya habíamos analizado medidas que se han tomado durante el mes de marzo.

se siguió trabajando un paquete adicional para las PYMES y en paralelo se deteriora la situación sanitaria y en las últimas semanas se decide incorporar un grupo más amplios en estos beneficios de tributarios para terminar de completar el paquete de apoyos para reactivar y sostener a esos colectivos. Esas son las diferencias entre las 540 millones de dólares y los 900 millones de dólares que propusimos. La afectación de la pandemia nos obliga a agregar más colectivos que implican más gastos sanitarios, como vacunas y la realización de test.

Las provisiones macro estuvimos como a 6 % del PBI que representa los 900 millones de dólares y esto deteriora al PBI en un 0,7 % estábamos previendo un déficit del 4 % y eso sería un poco más cercano al 4,9 % afinando números para la realización de cuentas para tener números más finos.