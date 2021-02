Marcelo Abdala: "Estamos muy convencidos de que llegamos a las firmas"

El pasado fin de semana se llevó a cabo una jornada nacional para recolectar las primeras 100.000 firmas para impulsar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El secretario general del PIT-CNT comentó cómo se organizará el sindicato para recolectar el resto de las firmas.

Cómo se está desarrollando la recolección de firmas

Se ha desarrollado una forma en red en donde hay miles de recolectores de firmas, pero todos juntos es muy positivo lo que se viene desarrollado para abrir un debate a nivel nacional para que el pueblo pueda decidir. Estamos muy conformes y estamos previendo actividades para que en antes del nueve de julio se llegue a lo requerido. Estamos muy convencidos de que llegamos a las firmas. El recurso constitucional de que el Poder Ejecutivo ubique un recurso de ley de urgente consideración. Acá se resolvió un recurso de país. Es legítimo que el Poder Ejecutivo tenga sus ideas y las impulse. La importancia que tiene la educación en un contexto de pandemia. El papel de las empresas públicas. Hay una discusión en el seno del gobierno para que tome medidas para lo más vulnerables, cuando para otros las prioridades son mantener el control sobre el control fiscal. Se está diciendo que haya una convocatoria soberana y que el pueblo decida. Tienen legítimo derecho quienes piensan que está mal juntar firmas contra la ley de urgente consideración. Es importante que se haga lo que no se pudo hacer por el propio formato de ley de urgente consideración. Estuvimos 30 minutos porque era tan cargada la agenda que no pudimos dialogar nada con el parlamento. Del otro recurso nosotros no hacemos comentario alguno. Nosotros cuestionamos estos 135 artículos. Aquí la iniciativa básica fue del PIT-CNT. Es tan amplia la ley. Es una ley que permite tanta insensibilidad que permite un desalojo exprés. La gente comprende. Dentro de la propia coalición han aparecido matices y diferencias. Nosotros no le preguntamos de qué partido es al firmante. Quién podría sostener que está mal firmar para que el pueblo decida. Uno se para desde el punto de vista respetuoso y en general la gente está firmando muy bien. Es una campaña muy capilar.

Se resolvió en la mesa del PITCNT y las distintas filiales deciden. Las firmas son como reguero de pólvora. Respeto mucho la opinión del compañero. Quizás lo que no sea justo es que no se expresó el punto de vista en los planos orgánicos de la central. Algún cañero habrá firmado.