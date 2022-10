Marcos Soto sobre la crisis en Argentina: "Uno cuando proyecta a Argentina no proyecta crecimiento o un desarrollo"

Argentina tiene en estos momentos 14 tipos de cambio distintos, a raíz de las dificultades del gobierno para acumular reservas. Además, en el último año la inflación superó el 80% y no hay perspectivas de que el nivel de aumento de los precios se reduzca. "Hay dos cosas que son claves e históricas en Argentina: una es que vive por encima de sus posibilidades, consume más de lo que puede y la otra es que su Estado no es confiable y es por eso por lo que nadie le financia, nadie le presta", comentó el contador sobre dos de las claves para comprender la crisis en el país vecino.

Argentina y tipos de cambio

Argentina viene con un deterioro acumulado. Esto no pasa de la noche a la mañana. Esta multiplicidad de cambios aparecen en 2011. Llevamos más de 10 años de control de tipos de cambio en Argentina. Se empieza a ramificar producto de que se pretende de algún modo un desajuste general con medidas particulares. Acá siempre está latente algo muy claro que es lo que llamamos los déficits gemelos. Por qué los países precisan dólares porque tienen que comprar divisas en el exterior, para que sus habitantes puedan viajar, hacer turismo y otro tipos de viajes. Precisan comprar bienes, servicios y otro tipos de productos, precisan dólares para arremeter las utilidades de las empresas en el exterior. En general los países precisan dólares cuando tienen economías abiertas como son las mayorías de las economías en el mundo. En Argentina, desde el 2012 al 2022, hemos tenido déficit de la balanza de pago, es decir, que han salido más dólares de la economía de los que han entrado. Pueden entrar dólares a través de servicios, si te prestan o si te invierten. Si uno repaso estas entradas de dólares que tiene cualquier economía, la que en Argentina más o menos funciona es la de por exportaciones. Nadie le presta, no hay entrada de dólares en Argentina porque nadie le financia. Mucho de lo que ingresa por turismo en Argentina es de forma informal. El dólar también se demanda porque los agentes guardan, empieza haber una demanda mayor de dólares de lo que hay en la economía. Como faltan muchos dólares, el banco central decidió controlarlo. Por tanto en Argentina no hay una libertad cambiaria, lo controla el banco. Cuando hay un control y un precio fijado aparecen dólares paralelos o dólares del mercado negro. El gobierno cuando pretende controlar esta situación de la escacez de dólares que afecta a la generalidad, empieza a emitir medidas particulares como el dólar soja. El gobierno les pegaba más pesos a los exportadores de soja para incentivar a vender más soja. Otro déficit es el del Estado, el Estado gasta más de lo que recauda. Cuando eso pasa se financia con deudas, impuestos o emitiendo. En Argentina más impuestos no podés tener por que la carga ya es muy elevada. Lo que hay hecho el gobierno es emitir pesos para cubrir sus gastos y ahí se dispara la inflación. Cuando hay más emisión de lo que debería haber hay más inflación. Este año las estimaciones supera el 100%. Han salido más dólares de los que han entrado y es por eso por lo que el gobierno del argentino para intentar tapar restringe las importaciones porque no se pueden pagar las importaciones. Hay dos cosas que son claves e históricas en Argentina: una es que vive por encima de sus posibilidades, consume más de lo que puede y la otra es que su Estado no es confiable y es por eso por lo que nadie le financia, nadie le presta. Recordemos que hay un desajuste muy generalizado por los subsidios de las tarifas públicas que no ha podido superar. Gastan más subsidios en tarifas que en educación. El presupuesto es casi del 9%. Un gasto muy elevado que termina subsidiando sectores que no lo precisan tanto.

Alternativas

Si liberaliza el dólar sobrereaccione el mercado y tengamos un dólar de 300 o 400 pesos, y ese dólar que los agentes argentinos tendrán que comprar para sus importaciones. Todos esos productos importados los costos se van haber elevado por tres o cuatro. El camino es muy duro porque la gente lo va percibir muy rápido. Primero ordenar las cuentas públicas. El déficit argentino no es muy grande, el problema es cómo lo financia. En medida que no logre contener el gasto público y equilibrar sus cuentas tendrán un problema serio. Lo que empezaron hacer este año fue reducir el gasto público en términos reales. El Estado gasta menos porque no acompaña la inflación y es por eso por lo que la gente no lo percibe tan rápido. Se han comprometido del FMI que el déficit primario baje para poder cumplir con los compromisos con el fondo. Argentina ha incumplido los compromisos con el fondo. El país funciona, te estas acostumbrando a un mal funcionamiento. Uno cuando proyecta a Argentina no proyecta crecimiento o un desarrollo, es muy difícil de salir de esta trampa. Pobreza, marginalidad, deterioro general de la sociedad, fuga de cerebros, Argentina está perdiendo personas que se han formado allí. Los niveles de emigración que ha tenido no son ni comparables con el de la crisis del 2001. Las personas deciden desarrollarse en otra geografía. Empieza a hipotecar muchísimo su futuro. Hay cosas interesantes como cuando en Argentina hay altísima inflación y problemas con la moneda, es que no hay problemas con la tasa de desempleo, es baja y esto es porque el factor trabajo es barato. No es que no sea una buena noticia, pero no hay problemas de empleo porque el recurso trabajo es barato, pero sí hay un problema de salario. La tasa de inversión está siendo muy alta. Las empresas están invirtiendo mucho en Argentina porque prefieren comprar una máquina a que quedarse con los pesos. Cosas extrañas de que las empresas invierten y se tecnifican para no tener pesos en la caja. Uruguay puede hacer muy poco. Los argentinos son el principal cliente de turismo en Uruguay. Si repasa el índice de peso en frontera, los precios están más del doble de lo que están en Salto. Es muy difícil es muy competir contra ese total desajuste que tiene la economía. Hoy los puntos de contagio es que nunca hay que subestimar el turismo en Uruguay, ha entrado más dólares que por exportación de carne y soja juntos. Y casi 7 de cada 10 visitantes que tenía Uruguay eran argentinos. Hay una franja de contagio por turismo y la otra que es el comercio minorista. Siente la falta de actividad, siente que el consumo de los uruguayos, una parte se hace afuera del otro lado de la frontera y esto afecta a todo los departamentos limítrofes, también a la recaudación del Estado y afecta también a Montevideo. Que haya entrada y salida de dólares es natural, y Uruguay está acostumbrado de gozar de esa libertad.

Sistema político

Una es la suspensión de total de los subsidios a las tarifas pública y eso puede llegar a genera un problema serio si no es hacer porque van a empezar a pagar facturas que no pagan. La otra es cómo ayudar a los sectores más carenciados. La gran amplitud de planes que tiene Argentina tendrá que ver que tan eficientes son, si hay una gran cantidad de pobreza se ve que no son eficientes y si alguien cuestiona puede tener un costo electoral relevante.

Javier Milei

Son esos fenómenos que no me gustan porque surgen cuando los países le pasa estos dramas y se genera un caldo de cultivo para escuchar cualquier cosa. Cuando tenemos personas que dicen estaría bien venderrse un brazo con tal de conseguir recursos, ha atravesado todo tipo de límites morales que el mercado impone. Hay ciertos límites morales que no debemos cruzar. La concepción de Milei que es una concepción libertaria dice uno es dueño de su cuerpo y podría vender un brazo u órgano sin ningún tipo de problema, eso atraviesa un límite moral que no estoy de acuerdo. En definitiva, una visión personal que lo que más preocupa es que está teniendo una recepción relevante. Uno lo ve en el acto de box en España que es de ultraderecha, lo ve festejando el gobierno en Italia y lo ve en Argentina donde hace esos actos masivos y en el que hay muchos jóvenes.

Jubilaciones