María Eugenia Roselló: "En casos graves proponemos que se extienda a 6 meses la licencia maternal y hasta 9 meses del recién nacido el subsidio para ambos progenitores"

La diputada por el Partido Colorado conversó sobre el motivo y las características del proyecto de ley estudiado por el parlamento, la situación de las madres de hijos prematuros y la cantidad de casos de bebés prematuros por año. Por otro lado, comentó sobre la iniciativa de la vacunación en mujeres embarazadas y el debate sobre la movilidad en pandemia.

Proyecto de ley

El proyecto de ley se llama Federica porque nos inspiramos en uno de los tantos testimonios que recibimos en la elaboración del proyecto. Su mamá Daiana, quien nos comentó las peripecias que tuvo que pasar con su hija y que son trillizas, porque son tres hermanas, Catalina, Emilia y Federica que en ella nos inspiramos y ella fue la que menos pesó y la que más altibajos tuvo en su salud, y en homenaje a ella y su fuerza decidimos homenajearla de esta manera.

Esta mamá en su testimonio tuvo que pasar por muchas cuestiones, en lugar de estar concentrada en el cuidado de sus tres hijas y sobre todo de Federica, quien necesitaba mucho cuidado de su mamá y de médicos, no solo en el centro asistencial sino que también tuvo que tener cuidados especiales en su domicilio por su cuadro delicado tuvo que pasar por muchos peripecias a la hora de poder certificarse para poder acompañar a sus hijas. Entrevistarse todos los meses con médicos distintos contarles su realidad y no ser comprendida, el a veces ser juzgada o mirada diferente o simple hecho de tratarla de que esta persona no quiere trabajar, la incomprensión. Como este y un montón de casos más, por eso es que decidimos elaborar un proyecto de ley que justamente consideramos que es una asignatura pendiente que tiene Uruguay en el derecho comparado en temas así.

En Uruguay lamentablemente, y más allá de los avances que hemos tenido en cuestiones de subsidio por maternidad o en derechos laborales, esta es una gran ausencia que tiene Uruguay dado que la única que solución que encuentran estas mamás es solamente de 14 semanas. Elaboramos este proyecto que estas mamás puedan estar acompañadas de sus bebés y no tengan que pasar esas situaciones desesperantes.

La información que tenemos es de 2019 proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, ellos nos informaron que 37.472 nacimientos que se produjeron en ese año, un 2.38 % de ese total, que son 893 fueron nacimientos prematuros menores de 33 semanas de gestación y acá me quiero detener en un dato muy importante, no todos estos 893 estarían comprendidos dentro de este proyecto porque acá no está centrado por cuáles mamás están amparadas por el BPS o cuáles prematuros tuvieron riesgo de vida, es decir, estamos hablando de un número mucho menor a este y eso lo quería aclarar porque a veces se confunde de cuánto sería esta erogación para el BPS.

Hay muchos bebés prematuros que nacen sanos, más allá de su prematurez por haber nacido menor de 33 semanas de gestación, pero se van a su casa, tomando teta y crecen muy bien. Es importante que tengamos el concepto que a menor edad gestacional mayor morbimortalidad, por eso con población tan vulnerable por la que queremos este proyecto y también queremos generar empatías con esas mamás.