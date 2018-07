María Julia Muñoz: “Es cierto que no se llega al 6 % del PBI para educación, pero se queda muy cerca con un aumento en todos los rubros”

La ministra de Educación habló del gasto presupuestal, el lenguaje inclusivo, las propuestas de Eduy21, la elección de abanderados y la laicidad.

Propuesta de cambiar las túnicas de color

Acreditación de saberes a quienes no terminaron bachillerato para acceder a educación terciaria

Mantener la educación laica es responsabilidad de todos y es cierto que cada vez se ve más amenazada la laicidad. Creo que las universidades privadas con corte religioso no amenazan la laicidad.

Creo que es un buen camino en muchas profesiones que hoy se desarrollan y el país requiere capacitación posterior. Es un buen camino para, no para los chicos en edad de cursar, sino para los que tuvieron la oportunidad y no pudieron terminarlo. Se ha privilegiado en los ministerios de Defensa, del Interior, Salud Pública y servicios de salud pública del Estado; donde se puede hacer carrera. Hay déficits en auxiliares de enfermería.

Selección de abanderados

La Inspección de Primaria de no la regula el Ministerio sino el Consejo de Primaria. Hay temas que son más preocupantes como las desigualdades en capacidades de aprender de chicos con importantes desigualdades sociales en el país.

El criterio de los niños para votar al compañero puede no ser el apropiado, puede ser que despierte valores o situaciones que no se quieren promover de futuro.

Lenguaje inclusivo

Usar el “ellas y ellos” quiere decir que ellas trabajan igual y ganan menos, que mueren por violencia doméstica, sufren discriminación social cuando están embarazadas no pueden trabajar. Mientras eso suceda, el “ellas” lo voy a seguir usando. Estrictamente en el idioma español están incluidas, pero en la sociedad y sus pautas no estamos incluidas.

Creo que el debate del lenguaje inclusivo, si no va acompañado de actitudes y de propuestas de inclusión social, es un poco vacío. No solo cambiamos el idioma sino que favorecemos las faltas de ortografía.

Gasto público en educación

Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo la Rendición de Cuentas fue muy pensada, discutida y debatida. Se llegó a un producto que entendemos que está de acuerdo con las posibilidades del país y la inserción de Uruguay en una región con problemas.

Es cierto que no se llega al 6 % del PBI para educación, se queda muy cerca con un aumento en todos los rubros, fundamentalmente la capacidad edilicia que se precisa para universalizar y formalizar la educación media. Se ha hecho el mayor esfuerzo posible, es el principal rubro donde se han destinado fondos.

No se previó la situación de Argentina y Brasil, que puso al límite nuestras exportaciones, o las dificultades de los lácteos por parte de Venezuela o la baja del precio del barril de petróleo y cómo afectó a Venezuela. Se pueden prever las políticas económicas que se desarrollarán en un gobierno, pero no lo que sucede en la región, que no le va bien.