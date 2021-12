Marina Cantera: "En departamentos tradicionales del turismo, sol y playa, hay una ocupación entre el 70% y 90%"

Acaba de comenzar la temporada de verano, una muy especial para uno de los sectores más afectados por la pandemia. Los operadores turísticos aguardan con mucha expectativa lo que ocurra este año, luego de una temporada anterior marcada por el cierre de fronteras.

Pese a las restricciones y a las medidas especiales para prevenir el coronavirus, los extranjeros pueden ingresar al país y ya no se apuesta únicamente al turismo interno.

Balance

Veníamos con muchas expectativas. Hay una demanda contenida bastante importante para todo el sector turístico y me animaría a decir que a nivel mundial. En algunos casos se ve más contenida y en otros más liberada en cuanto a la pandemia y la situación de los países. En Uruguay por suerte tenemos la posibilidad de poder salir hacer turismo con todos los cuidados que tenemos que tener, pero es posible y eso es importante para nosotros. En meses previos tuvimos muchas consultas que en estos momentos se están concretando.

En algunos casos en departamentos donde es más tradicional el turismo de sol y playa, hay una ocupación entre el 70 % y 90 %. Navidad es un fin de semana que se trabaja un poquito menos, pero ahora ya empieza a subir hasta fin de año. La primer quincena de enero que avizoramos que será buena.

La pandemia nos ha enseñado cambiar la definición de normal. Aún estamos en pandemia, somos conscientes. Tratamos de tener una mirada positiva. Es bueno que estamos trabajando y los balnearios están recibiendo gente. No son los números normales previos a la pandemia, pero son números alentadores comparándolos con el año anterior.

Extranjeros

Han entrado bien, pero lento y seguro para la temporada de verano. Nos quedan aún algunos temas. Esta ida y vuelta del turismo no solo tenemos que ver nosotros, sino las políticas sanitarias de fronteras de nuestros vecinos. Creemos que eso se irá solucionando.

Variante Ómicron

Tenemos dos variables. Por un lado tenemos la situación de las empresas, en la que no es una situación de poder hacer inversiones y tomar riesgos. Por suerte se está trabajando y eso permite asumir responsabilidades del año pasado en el sector. En el lado comercial, sobre la apertura de fronteras generó una gran expectativa en el sector. También comentamos la importancia de la gran incertidumbre, hasta que esto no termine, hay que ser cautos, muy moderados y en esta cuestión comercial estamos tratando de encontrar la fórmula de ofrecer los mejores servicios turísticos, pero con empresas que no están en sus mejores momentos, pero que están dándolo todo. Estamos tratando de dejar todo en la cancha para que esta sea una gran temporada, tanto en la oferta como en la demanda.

Precios

Todos los años conversamos mucho con los directivos de toda la cámara sobre el tema. Hay precios para todos los gustos. Hay una gran oferta en el Uruguay. En ese sentido venimos muy bien. En esta temporada es muy importante para muchas empresas necesitan trabajar. Seguramente hoy las empresas son las más interesadas para tener los mejores precios para poder tener más clientes. Uno lo ve cuando uno comienza a buscar en los diferentes destinos. Hay distintos precios para todos los bolsillos.

Cancelaciones

No hemos tenido una afectación fuerte por esto. El turismo es un ida y vuelta. Es momento de prepararnos y estar con los ojos bien abiertos, ser flexibles y tener mucha paciencia a la hora de viajar. Todos los viajeros internacionales que salen está buenísimo que lo hagan. Tenemos que tratar de visualizar la situación que tenemos. Cada variante que se presenta en el mercado es una complicación para el sector.

Estamos todos vacunados, alta vacunación con dos dosis y esperamos que todos se sigan vacunando y eso nos permite mayor movilidad.

Turismo interno e internacional

Aún el porcentaje de uruguayos que viaja es bastante chico. Las agencias de viajes estén todavía con un movimiento que es muy lento y las agencias no han retomado su operativa normal. Para ellos es importante que su operativa vaya creciendo. Trabajamos fuertemente en el sector turístico uruguayo receptivo. Estamos tratando de poner el mayor esfuerzo en eso.

En el turismo lo que se está viendo es mucho turismo de cercanía. Muchos viajeros deciden viajar cerca de sus domicilios para así tener la chance de poder regresar rápido.

Vacunación

Ante todo hay que tener la mayor seguridad hacia los turistas y nuestros operadores. Siempre se instó a que todo el sector se vacune. Hemos sufrido tanto que la vacuna fue como una esperanza muy grande de volver a trabajar. Por lo tanto, a los pocos meses de la vacuna casi todo el sector estaba vacunado y a medida de la segunda y tercera dosis, el sector lo tomó sin complicaciones. En este momento es muy importante cuidar la salud de todos los uruguayos. La exigencia queda criterio a cada empresa. Por ahora los protocolos no exigen la vacunación, pero sí es parte de protocolos de empresas para poder cuidar a los que visitan y a los equipos de trabajo.

Creemos que si hay empresas que lo exigen nos parece que está bien. En muchos lugares por ejemplo en el sector hotelero es muy común que se pregunte sobre la vacunación para tener un control. Es importante cuidar la salud de todos y tener el bien común en mente.