Más de un millón de personas ya se agendaron para la vacunación

Así lo indicó el CEO de GeneXus, Nicolás Jodal.

Funcionamiento de la aplicación

Agenda entre 18 y 70

A los que no le llegó no entran en Semana de Turismo. Había dosis para 250 mil personas y se anotaron un millón de personas. Estamos enviando sms hoy por esa gente que se anotó y tenga número de espera. Es un tema logístico muy complejo.

Si alguien cancela pierde la fila. Mi recomendación es que no lo hagan. Equivocarse en el departamento estamos trabajando para que lo puedan modificar después. Las franjas de agenda las va definiendo el Ministerio de Salud Pública. Una vez que están registrados no tienen que hacer más nada. Los que tuvieron covid hasta un período de seis meses no los deja registrarse. El sistema tiene colas y puede ser que entraron en una más rápida. El orden es por departamento y localidad.

Estamos batiendo récord todos los días. Ayer hubo más de 2500. Es una carrera de cuanto podemos vacunar y cuanto abarca.