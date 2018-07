“Momo”, el nuevo reto viral que busca atraer la atención de niños y adolescentes: ¿qué cuidados deben tener los padres?

Consiste en agregar un contacto de WhatsApp y comenzar a charlar: "A los chiquilines les gusta jugar con el miedo, pero luego los sobrepasa y los angustia".

“Momo” es un nuevo juego o reto virtual que busca atraer la atención de niños y adolescentes. Circula por WhatsApp y/o Facebook y consiste en agregar a un contacto desconocido, que posee una imagen aterrorizante en su perfil.

Abordamos el tema junto al psicólogo Roberto Balaguer.

Como sucedió con la Ballena Azul, este juego vuelve a poner sobre la mesa el desconocimiento que tienen los padres sobre el accionar de los chiquilines en Internet y las redes sociales. A diferencias del otro juego, esto implica que el control lo tienen los chiquilines: agregar el número o aceptar la solicitud es la llave de paso para los posibles riesgos que tiene involucrarse con alguien desconocido.

Si uno no agrega ese número o no acepta esa solicitud, queda fuera del alcance: implica una decisión.

Se intercambian fotografías que son asustadizas. A los chiquilines les gusta jugar con ese miedo, pero luego los sobrepasa y los angustia.

Sería bueno no viralizar este juego y que aquellos que lo tienen no lo compartan. Hay que tomar la decisión de no participar por un tema de salud. Incluso, puede tomar contactos o instalar contenidos maliciosos. No vale la pena correr el riesgo.

Hay que poder hacer tema de estas cuestiones: hablar sobre lo que está pasando. Este año pasa esto, el año pasado pasó lo otro y pasarán otras cosas. Menos de la mitad de los padres sabe lo que hacen los chiquilines en Internet, que se encuentran con cosas que son muy perturbadoras desde tempranas edades. Menos de un 30-40 % le cuenta a algún adulto que se ha encontrado con esas cosas porque tienen mido que le saquen los celulares o el wifi. Tenemos que restaurar el diálogo.

Si ya se cayó en el juego, hay que bloquear al contacto para que no pueda contactarse más. Y hay que tener cuidado con los datos personales que se brindan. Es un juego donde uno tiene absoluto control sobre lo que pueda suceder.