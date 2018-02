Moreira considera que todas las frenteamplistas deberían estar dispuestas a integrar la fórmula presidencial: “Las mujeres quieren votar mujeres”

En julio del año pasado, el Frente Amplio definió la paridad en todas las listas que presente la fuerza política en las próximas elecciones. ¿Hay certeza de que esa decisión incluye a la fórmula presidencial o es un debate pendiente? Además, ¿existen condiciones en Venezuela para llevar adelante elecciones? Abordamos el tema junto a la senadora frenteamplista (Casa Grande) Constanza Moreirea.

La renovación en el FA y la paridad en la fórmula

Las cosas hay que defenderlas con fuerza, nunca deben darse por sentadas. Creo que vamos a tener un panorama electoral más complicada que en la elección anterior, en el sentido de que las cuentas nos dan menos que hace cinco años, pero sí un mejor escenario en el sentido de que superamos esa cosa de que sin los viejos líderes no ganamos la elección. Martínez es bastante conocido, pero Orsi y Cosse no sé, hay que testear eso.

Las mujeres que más defendemos el feminismo, que ahora ya no es una mala palabra, a veces encuentran que los lugares por los que pelean luego son ocupados por mujeres funcionales a los jefes políticos masculinos, por lo que terminan quedando como floreros.

Las elecciones se ganan con votos, sí, pero los votos en este país todavía los tienen los partidos. Y eso es muy importante, y muy distinto al resto de América Latina. Pero las elecciones de los candidatos no puede ser desafortunada porque no se gana con cualquier candidato. Y elegir un buen candidato incluye que la fórmula tenga a una mujer.

Una izquierda del siglo XXI tienen que incorporar los temas del medio ambiente, del feminismo, y otros. Tenemos que adaptarnos. La desigualdad de clases no es el único centro conceptual de la izquierda. No solo necesitamos renovación de figuras, sino también de ideas.

Casa Grande y la situación en Venezuela

La OEA no ha actuado bien con Venezuela, hace tiempo que no actúa bien. La OEA no está siendo ecuánime en relación a la región. Casa Grande considera que debe haber elecciones en Venezuela lo antes posible, este año.

La oposición decidirá si quiere o no presentarse a las elecciones, pero debería hacerlo. No estás proscriptos los otros partidos, aunque sí sabemos que hay líderes proscriptos. Pero la oposición no es una sola, porque hay una parte que está deseando presentarse.

La OEA tiene que defender que haya elecciones ya, sobre todo porque Almagro lo pidió en 2016. La única solución para Venezuela es una solución democrática. La política exterior de Trump es muy determinante de la posición de la OEA sobre Venezuela.

Almagro se desató contra Venezuela y no fue igualmente enfático con otros apartamientos electorales, como lo de Honduras o Brasil. Venezuela es la nueva Cuba desde el punto de vista geopolítico: si pasaran las mismas cosas y el Gobierno no fuera de izquierda, la postura de la OEA sería otra.

La exhortación de Uruguay no es oportuna y no favorece el proceso democrático.