Nicolás Iglesias: "Una propuesta discursiva religiosa con una dimensión política tan belicista es preocupante"

Analizamos con el experto en temas de política y religión la convocatoria realizada por la iglesia Misión Vida para convocar a jóvenes a un nuevo campamento de la institución.

El reconocido pastor Jorge Márquez, líder de la iglesia evangélica Misión Vida, publicó hace algunas semanas una invitación a jóvenes que quieran inscribirse en un campamento cristiano que ha sido llamado «Campamento Brak Resistencia» el cual, según dice la descripción del posteo, está dirigido a personas valientes y pide a los «cobardes» abstenerse de participar.

«Se requieren guerreros de élite para ser adiestrados en las más sofisticadas estrategias de ataque y defensa, con el objetivo de destruir, aniquilar y pisotear, todo el poderío del enemigo», se lee más adelante con el emoji de una bomba a punto de explotar.

El discurso de la guerra espiritual tiene el componente que deja de ser la lucha entre el bien y el mal y pone una estética y una narrativa mucho más militarista y bélica. Es llamativo y genera preocupación. Tiene una dimensión que es fuerte porque apunta a una guerra entre bien y mal y como dijo el pastor Márquez eso se concreta en las dimensión política. Esta ONG con tanta presencia en Uruguay y que atienda a muchos jóvenes de vulnerabilidad social venga una propuesta discursiva religiosa con una dimensión política tan belicista es preocupante al menos. Entiendo que en los campamentos Beraca no es la intención de generar grupos paramilitares, pero sí existen en otros países. Han realizado grupos armados vinculados a la iglesia. Hay situaciones de violencia religiosa que se san en la conversión de personas. En Brasil ha habido violencia física. En los campamentos Beraca no solo se predica valores de amor y paz, sino que se predican discursos políticos. Hace dos años vino Agustín Laje. Hay una dimensión política que cada vez es más explícita con el involucramiento de esta iglesia en la policía partidaria y es ahí donde esta iglesia cobra más responsabilidad por su vinculación.

En la iglesia Misión Vida hay diversidad de jóvenes. Hay internos y voluntarios. Hay otros jóvenes que van a las iglesias. Son campamentos internacionales también. No solo son jóvenes en contextos de vulnerabilidad social. No debemos olvidar que en una iglesia jerárquica esos adolescentes no actúan por decisión propia. Es inocente creer que eso se da de forma espontánea. Es una iglesia fuertemente jerárquica. Muchos de los líderes están ahí de buena fe, pero eso no lo exime de responsabilidad. En un país pequeño tiene una presencia política y religiosa muy fuerte. También hubo denuncias en Maldonado por venta callejera de boletos por vender boletos. Cada hogar tiene una empresa. Se producen productos y se venden y tienen un círculo redondo.