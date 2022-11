"No es cierto que el proceso parte de 0": dijo Pizzichillo sobre la reforma educativa

Desde la Coordinación de Salas Nacionales de Formación en Educación aseguran que hace falta un “verdadero debate público” en torno a la reforma educativa, que el gobierno pretende poner en marcha el año próximo. Estos profesores también reclaman que se postergue la implementación de la reforma para 2024 y cuestionan la decisión del Codicen de favorecer la virtualidad, como forma de mitigar los efectos de las ocupaciones.

El proceso de discusión de la reforma docente

Sigue habiendo participación. Lo que hay es un cambio de modelo en esa participación. Hemos recibido de algunos grupos la decisión de no participar. Hay algunos colegas que estos mecanismos de participación no es válido. A veces la representación de la sala representa una parte del colectivo docente. En todos los procesos, incluso los anteriores, tampoco existieron unanimidades. Que el proceso parte de 0 no es cierto. La anterior propuesta del Codicen ya hablaba de competencias. Trabajar con menos cantidad de unidades curriculares estaba presente en las acciones anteriores. Lo que se puede diferir son transiciones conceptuales de cómo definir una competencia o no.

Los referentes técnicos han sido designaciones directas. Son personas que han contribuido a trabajar en los procesos de síntesis. Hay evidencia de que existió la participación. En Formación Docente este año se ejecutaron más de 5000 horas.

Ningún documento va a ser finalizado porque si no tiene sentido ponerlo a consideración. Los docentes que trabajan en elaboración de programas no son externos, forman parte de la sala, lo hacen en el marco de su trabajo.

Hay mucho ruido sí. Nunca se los aprobó a los documentos ni estuvieron en una instancia de votación. Estábamos de acuerdo en pasarlos y que estuvieran en consideración de ATD. Sobre algo hay que empezar a trabajar y discutir. Hay una propuesta. Se podrá disentir o no y si no se está de acuerdo, se podrá discutir. Estamos preservando y cuidando el espacio institucional.