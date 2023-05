"No se puede pensar que el problema de la alimentación es un plato de comida y listo", dijo representante regional de la FAO

El uruguayo Mario Lubetkin, un periodista con 40 años de trayectoria, trabaja desde hace casi 10 años en la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se encarga de liderar estrategias internacionales para poner fin al hambre. En agosto de 2022, Lubetkin asumió como representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO. Entre otras cuestiones, marcó como prioridad intensificar la ayuda a los países que sufren por la suba del precio de los alimentos, ya que el hambre aumentó 30% en la región tras la pandemia. Recibimos a Mario Lubetkin, representante regional de la FAO.

Problemas en América Latina

Problemas son unos cuantos y oportunidades son muchas

Esta región tiene una capacidad para producir alimento de más de 1300 millones de personas.

Entre el 8 y 9% de la población de la región pasa hambre. No se puede separar el alimentarse y alimentarse bien.

Hoy la relación entre alimentación y nutrición es clave y está en nuestros desafíos.

Aumentó un 30% el hambre en la región del periodo precovid a poscovid.

En este período, que son pocos meses que estuve en mi cargo, me he reunido con más de 15 presidentes, y no es tradicional que un director o subdirector de América Latina vea a un presidente. La sensación que yo tengo es que los jefes de Estado y gobierno han asumido en primera persona el tema de buscar soluciones a la seguridad alimentaria, que no estaba planteado antes, porque se ha posicionado como los grandes temas de la humanidad, ha venido para quedarse.

La resolución de los temas no es de la izquierda ni derecha, son temas que deben ser analizados.

Va desde manejar bien las tierras, las semillas, niveles de agua necesarios para el desarrollo,

Hay 23% inseguridad alimentaria en Uruguay. Acá tiene que haber políticas de Estado, una política de Estado de corte tranversal donde todos intervengan.

Con Cuba y Ecuador tuve la misma conversación, y son de distintos signos políticos, pero las necesidades son las mismas.

La potencialidad de los actores, el principal responsable es la capacidad nuestra de entender el proceso de capacidad del hambre, que no es lo mismo que antes, y la relación estratégica de garantizar la seguridad alimentaria con proceso productivo, seguridad ambiental y proceso nutricional. Eso es lo que hemos reflexionado todos.

A mí me encantaría que existieran políticas de Estado, esto se soluciona en 10 años o más.

La ley de etiquetado no dice "no compres", dice "esto es lo que te ofrezco".

Debe estimular al sistema privado a hacer sus productos mejor.

El desafío de todos los organismos es buscar soluciones sin buscar datos, todos sabemos que la cosa no va bien.

Siento de este país capacidad de producción y capacidad de conocimiento.

Los países del Caribe, además de los huracanes, etc, viven del turismo, es su 100% de los ingresos.

Este es un país chico que puede pensar en grande.

Esta claro que se entró en otra realidad.