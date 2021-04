Omar Lafluf: "Lo que nos pasó fue una tragedia"

El intendente de Río Negro se refirió a la muerte de 15 personas en un residencial de la capital del departamento y las medidas que se analizan en estos días para intentar contener la suba de casos en una localidad que se encuentra hace varios días en el nivel rojo, según el Índice de Harvard.

Situación del residencial afectado

No estaba al tanto de la situación que se tenía. Sí sabía que ante el alto crecimiento de casos sabíamos que había lugares que podían ser más sensibles a esta situación. Nosotros estuvimos prácticamente todo el 2020 y hasta febrero en color amarillo y luego se provocó una explosión de casos y terminamos algunos días peor que Rivera. El 90 % de los casos está en Fray Bentos donde tenemos 24 mil habitantes, por lo que la incidencia del virus es realmente fuerte. La situación del hogar no la conocía. El hogar y la doctora que está a cargo es una persona que es muy querida por todos. Sabía que había un brote en el hogar, pero no sabía la gravedad del hecho. El 22 se empezaba a vacunar con Pfizer. El 21 aparecieron los casos positivos y la vacuna ya estaba en viaje. Se vacunó el hogar de San Javier y Berlín.

La decisión de la vacunación no la sé. Repito lo que me contó el director departamental de Salud. No sé si en ese momento se hisoparon todos. Las visitas estaban prácticamente prohibidas o se hacían al aire libre. Se supone que el virus ingresó por alguno de los funcionarios. El hogar tuvo en algún momento 75 internos y 34 funcionarios. Nosotros ayudamos en lo posible porque había mucha gente que no quería volver a trabajar.