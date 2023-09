Pablo da Silveira: “Hasta ahora uno podía hacer la carrera docente sin estar familiarizado con Ceibal”

Desde el 30 de agosto y hasta el 14 de setiembre está abierta la inscripción para el programa "Docente acreditado", que apunta a maestros y profesores en actividad que quieran un reconocimiento universitario por su formación. La iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura se enmarca dentro del proceso de Transformación Educativa que comenzó a implementarse este año. Quienes se inscriban realizarán en diciembre una prueba a nivel nacional que evaluará habilidades en matemática, comprensión lectora y escritura, entre otros asuntos. Para hablar sobre los objetivos de este anuncio, así como las críticas surgidas desde los sindicatos, recibimos al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

El reclamo de ADES por la situación del liceo 50 de Casabó

Este es un tema de ANEP, no del Ministerio. No es para sacar el cuerpo. Me gusta aclararlo para que no se interprete como que quiero meterme en áreas que no me corresponden.

Hay problemas edilicios, hay problemas de mantenimiento, de falta de equipos de apoyo como psicólogos. Está bien que eso se señale y se trabaje para ir superándolos.

Uno podría decir que estos problemas no son de hoy ni de los últimos dos años, sino que se vienen arrastrando desde hace años. Puede llamar un poco la atención que ahora esté tan en la agenda de manera tan notable cuando podría haber pasado lo mismo hace unos años, pero no importa.

No hay que minimizar, ni negar que eso existe. Y hay que trabajar mucho para tratar de salir de esa situación. Eso supone invertir, pero también cambiar el funcionamiento de los centros de estudio.

Hay mucho dato en el mundo que muestra que el modo en que se organizan las comunidades educativas tiene una influencia enorme sobre el estado de los locales. Si no me siento parte, si voy a un liceo como de visita porque no hay nada en el funcionamiento de ese liceo que me haga sentir miembro de una comunidad, si yo estoy más o menos de paso, es probable que sea menos cuidadoso que si siento eso como algo que es parte de mi vida y un lugar al que yo pertenezco. No pasa solo en Uruguay, también en el mundo.

ANEP gasta mucho dinero en esta materia. Evidentemente todavía no es suficiente. Si fuera suficiente no habría ninguno de estos problemas. Hay una conciencia muy grande de las autoridades de ANEP respecto a este problema y una sensibilidad muy grande y que se estará haciendo esfuerzos importantes para aumentar la velocidad con que estos temas se van solucionando.

Uno tampoco puede sentirse parte de una comunidad si los docentes cambian todos los años. Es como si llegara a un lugar nuevo porque no conoce a los docentes y al equipo de dirección. Hay que trabajar en la parte material y en el modo en que se organiza el funcionamiento de los centros educativos.