Pablo da Silveira: "No se imaginan lo triste que es tomar esta clase de decisiones de cerrar las escuelas y suspender los espectáculos públicos"

El ministro de Educación y Cultura conversó sobre la medida de la suspensión de la presencialidad en todos los niveles de la educación, la situación de los comedores escolares y los espectáculos públicos.

Medidas en la educación

En primer lugar la priorización de la educación no es solamente que el gobierno dijo, sino que es algo que hizo. Uruguay fue el primer país de América Latina y uno de los primeros en el mundo de volver a la presencialidad el año pasado. Es de los países que tuvo más presencialidad en el mundo y sin dudas en América Latina. Venimos haciendo lo que dijimos. Estamos ante una realidad dinámica y sería irresponsable e insensible no tomar nota de los cambios en el contexto y no reaccionar en función de esos cambios. El gran cambio que llegó a tomar esta decisión fue el de la cepa brasilera. No solo porque según nos dicen los científicos contagian mucho más que la versión anterior, sino que los datos sugieren que esta cepa si infecta a niños y adolescentes. El dato que venimos trabajando ahora era que el coronavirus infectaba poco a los niños. Viendo estadísticas del MSP uno ve como la proporción de menores en el total de infectados ha venido aumentando en los últimos 3 meses. Es una cosa extremadamente seria.

Lo primero de todo es terminar de ver lo que está pasando con toda la información. Toda la información que tenemos son fotos de días de atraso y uno precisas varias. Hubo oportunidad la cual era el asueto de la semana que viene. Si nosotros agregábamos apenas tres días antes de que empezara el asueto y los sumábamos armábamos un colchón de días. Perdiendo tres días de clases e íbamos a tener un gran cantidad de días de interrupción que puede ayudar al proceso. La medida es interesante porque estas cosas se miran si fueran cuestión de blanco o negro. Hay que trabajar sobre muchas variables al mismo tiempo y encontrar la mejor solución. Entre medidas, tiempos y con qué protocolos, paquetes a conseguir una la mejor combinación que es proteger la salud y al mismo tiempo los aprendizajes de los alumnos uruguayos. Todo eso está sobre la mesa. El gobierno continuará trabajando sobre la semana de Turismo para poder seguir tomando decisiones al respecto.

En este mundo de pandemia que vivimos es muy irresponsable garantizar ciento por ciento que algo va pasar dentro de 15 días. El presidente decía el otro día que el Consejo de Ministros en este momento cada semana es un año y efectivamente es así. Lo que tenemos definido es que primero el retorno a la presencialidad lo más rápido que se pueda. Segundo empezar desde los más chicos hacia arriba. Si fuera por mi empezábamos el lunes 5 con todos los niveles, pero esa es una expresión de deseo. Lo que vamos a poder hacer es algo que se irá definiendo en los próximos días dependiendo de la evolución de los casos.

Tenemos fijado un calendario de progresividad. Por dónde empezar, por donde seguir y con qué criterios. Si entre el paso 1 y el paso 2 habrá una o dos semanas esas cosas se irán definiendo y se pondrán sobre la mesa.

El objetivo es empezar por primera infancia y educación inicial por varias razones. Una es la suspensión de clases de esa edad es la que genera más turbulencia familiar, ya que un niño de dos años no puede quedar solo en la casa y eso puede generar perturbaciones. En el caso inicial no son tan eficaces los instrumentos de educación a distancia. El contacto cerca y afectivo es mucho más importante que los alumnos más grandes. Luego pasaríamos a primaria según cuáles sean las condiciones. Después se pasaría lo que se llamaría educación media básica y luego a la educación media superior. Tenemos bastante diseñado cómo sería ese proceso. Estamos ansiosos para poder hacerlo.

Es un conjunto de datos que tenemos sobre la mesa. El número total de casos, casos en los menores de edad, la distribución geográfica de esos casos. Son cosas que están cambiando mucho. Hace tres semanas y si las miramos ahora vemos como cambió. Estamos en uno de esos momentos que lamentablemente las cosas se están moviendo mucho y no con buena dirección.