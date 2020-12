Pablo Ferrari: "Si no tomamos medidas ahora, dentro de dos semanas no las vamos a poder tomar"

El subdirector de la Secretaría de Deporte se refirió a las medidas tomadas por el gobierno hasta el 18 de diciembre y la repercusión que hubo por el cierre de instituciones deportivas que realicen actividad en espacios cerrados.

El gobierno decidió hasta el 18 de diciembre suspender la práctica de deportes en espacios cerrados para detener el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas. El anuncio provocó el malestar, principalmente de los representantes de gimnasios, que señalan que estaban cumpliendo con el protocolo y que no hubo brotes a partir de sus instituciones.

Cómo tomaron el anuncio de las medidas

Declaraciones de Scotti

Lo que tengo para decir es que no ha habido brotes, pero sí hay casos vinculados al deporte y eso es una realidad. El GACH dice que si no tomamos medidas ahora, dentro de dos semanas no las vamos a poder tomar. Las zonas de alto riesgo son las primeras que se tocan para no perder el hilo epidemiológico. Los espacios cerrados son lugares donde se pueden reproducir los contagios aún más. Previendo esa situación es que el GACH tomó la decisión, no porque haya brotes específicos en gimnasios.

Tenemos identificados unos 10 clubes que hubo casos. Algunos en espacios cerrados y otros en abiertos. Es claro que tenemos que tener en cuenta que el GACH dice que dentro de dos semanas podríamos tener una situación incontrolable.

El respaldo de la Secretaria lo tenían desde el 13 de marzo. En este momento ayer recibimos al presidente de la Asociación de básquet y hay una mesa de negociación. Están en conversaciones con el MTSS y el MEF. Estamos apoyando el deporte. Llevamos más de 32 federaciones apoyadas. Estamos apoyando a los atletas que tienen vista de ir a los juegos olímpicos y apoyamos las plazas de deportes. A mí no me gustan estas medidas, pero hay que tomarlas.