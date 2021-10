Para el director de la Fundación Líber Seregni la LUC "usada así no tiene límites"

Agustín Canzani habló sobre el debate en la campaña a favor y en contra de la LUC, el referéndum sobre los 135 artículos y la falta de liderazgo en del FA en la campaña contra la LUC. También conversó sobre el camino de la oposición hacia la elección de su nuevo presidente.

La campaña a favor y en contra de la LUC

La campaña va tener un componente de confrontación, no tengo ninguna duda. La LUC no es una ley de urgente consideración al uso de habitual, es un paquete de leyes condensadas en una gran ley. Acá hay un primer problema que amerita el nivel de debate. El gobierno decidió pasar un conjunto de leyes bajo el formato de ley de urgente consideración. No fueron ninguna de otras leyes de urgente consideración leyes que tuvieron estas características. De alguna manera, lo que está detrás de esta discusión se necesita poner sobre la mesa también eso. Se asemeja a un gran bloque de reformas procesadas en una ley, ese no es el espíritu de las leyes de urgente consideración. Un elemento que es central, todos los estudios recientes en democracia demuestran que cuando se llega al límite las posibilidades del marco legal se transforma el espíritu con que fueron diseñados esos instrumentos, al final afecta la calidad democrática.

Primer elemento es que si validáramos algo que afecta contra la calidad institucional aunque haya sido elegido por la gente, la calidad democrática se afecta igual. El hecho que sea elegido por la mayoría de la gente, no le da calidad democrática. Ha pasado en otros países. Segundo elemento es que se anunció una ley pero no se dijo las características que tenían ni que contenido por lo tanto ahí creo que hay un principio argumentativo bastante fuerte para que el FA y organizaciones sociales se opongan a este tipo de formato. Cuánto artículos tendrá la próxima LUC del próximo gobierno, ¿mil o dos mil? Porque usada así no tiene límites. Cuántas leyes anteriores modificará la LUC del gobierno que venga, ¿200, 300 o 500? Alguien cree seriamente que ese fue el espíritu que fue diseñado el mecanismo de las leyes de urgente consideración que va desde desmonopolizaciones periféricas hasta el chorizo de campo, no. El conjunto de esas cosas muestra que fue un envase vacío donde se metió un conjunto enorme de cosas de extrema variedad. No es que esté interpelando, el próximo gobierno hará una LUC de mil artículos, ¿suena razonable como proceso legislativo?

Primero el gobierno minimizó la recolección de firmas de esta iniciativa. Hasta sugirió que esto no va ser posible hasta sobre el final, hasta algunos dirigentes de la coalición desconfió de la validez de las firmas. Se está mostrando que esto abre una temática. De hecho, el gobierno y sus aliados estén discutiendo es que se hará un debate relevante, no es que aquí se termina la etapa de gobierno, pero es una discusión muy importante.