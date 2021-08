"Poner plata ahí es como cargar agua en los bolsillos" dijo Sergio Botana sobre el rechazo al fideicomiso para erradicar asentamientos

El senador del Partido Nacional habló sobre el rechazo al fideicomiso y la posibilidad de endeudarse para erradicar asentamientos. También conversó sobre los cambios en la política de combustibles, el subsidio al supergás y el control del casco en Cerro Largo.

Rechazo del fideicomiso para erradicar asentamientos

Considero que no son buenas. Dos cosas: lo primero es que el tema de los asentamientos el país lo tiene que encarar, el tema es cuando empezamos a poner plata para solucionarlo. En el momento en que frenemos la creación de nuevos asentamientos. Si permitimos que la gente se siga asentando y empezamos a poner plata estamos como alentando al asentamiento. Primero tenemos que detener el proceso. Poner plata ahí es como cargar agua en los bolsillos. En ese sentido le presentamos al Poder Ejecutivo el proyecto del doctor Diego Echeverria, diputado de Maldonado que presenta un proceso sumario para que a través de la Justicia y no a través de las intendencias, que no tiene poder de coerción para hacerlo. Lo segundo es que esos recursos, 15 millones de dólares para comprar tierras, funcionamiento de colonización son imprescindibles para que los jóvenes en el futuro puedan acceder a las tierras, para que los actuales colonos puedan ser propietarios y puedan alcanzar esa condición. Y lo otro es que el otro dinero tiene que ir contra las maquinarias, la creación de fondos repertorios para mover tierras, sembrar, hacer comida, generar una revolución productiva de colonización que viene hace rato funcionando con problemas. Hay tierras en manos de criminales en cantidades importantes, tierras sin entregar aún. Un país no puede hacer una revolución productiva para solucionar otro. Treinta millones de dólares por año y este problema cuesta unos miles de millones de dólares además de un conocimiento que hoy tiene unos organismos internacionales. Es una solución concreta para ese problema. Además, en las causas hay varias causas sociales y políticas. Hay asentamientos alentados políticamente. El problema detiene la creación de nuevos asentamientos y permite al país para poner recursos para solucionar el problema. Podemos cortar mañana con la creación de nuevos asentamientos con algunos instrumentos jurídicos que tenemos con procesos sumarios judiciales, permitan sacar el asentamiento en el momento que se va producir. Si como sociedad admito que las ocupaciones legítimas y válidas es la propuesta, no terminamos más el problema. Estamos aceptando cientos de asentamientos existentes, no es poca cosa, comencemos a solucionarlo.

Dinero

Sé dónde me inclinaría a buscar los recursos. Para esto si hay que vale la pena hacer endeudamiento. Tiene que haber además de financiamiento, conocimiento. Estamos hablando de otro nivel de crédito, de necesidad de fondos, algunos de miles de millones de dólares. No es con treinta que hacemos la solución. En este tipo de cosas, el país se endeuda habitualmente y bien. Tenemos para nuestras redes viales, temas energéticos, estos tipos de créditos que impliquen desarrollo humano. Siempre estoy abierto al diálogo, lo que no estoy dispuesto es a renunciar al trabajo nacional y menos al trabajo de los más pobres, a las herramientas de los más humildes. Es una realidad que no estaba presente ni siquiera en las capitales departamentales. He visitado asentamientos en varios lados. Tenemos bien distinta una situación de la otra. Lo que tiene la intendencia de Cerro Largo es que lleva acumulada más de 3000 propiedades irregularizadas. Además, de todas estas razones que expliqué, no me parece pedir recursos de los más pobres para los más ricos. Hay que transferir donde hay más masa a donde hay menos. La capital tiene un nivel de ingresos promedio muy superior al del interior y en algunos lados muy superior. La zona metropolitana tiene todo el manejo de los recursos nacionales y además la intendencia más potente. Se les quiere dar el recurso de los otros para nutrir donde tienen la mayor disponibilidad de recursos. Estoy planteando la necesidad de que veamos que no podemos quitarle a la gente de trabajo, a los que tienen menos recursos para solucionar las cosas donde tenemos más. Imagínese a uno que se levanta muy temprano todos los días a querer trabajar y no tenga cómo hacerlo y que vea que se le va la vida, los hijos. Creo que este debate hay que plantearlo en los términos que los he planteado, concretos. En Montevideo la media de ingresos, la media de las oportunidades laborales es superior. Hay que acordarse del “otro país”. Cuando llega un grito de reclamo viene este rebote. Tenemos suficiente conocimiento en el gobierno, gente que sabe hacer las cosas y va encontrar la mejor manera de financiar. De hecho, el manejo de las finanzas en el gobierno ha sido excelente.

Regularización de asentamientos

El país tiene buenas experiencias, hay barrios enteros regularizados con calle, drenaje, asentamiento, electricidad, centros comunales, centros educativos, el país tiene en ese sentido gran experiencia de hacer bien las cosas, pero regularizar un asentamiento implica un trabajo de infraestructura que lo acompaña uno social y que lo tiene que solucionar las áreas de la gente que tenga capacidad de enfrentar sus desafíos laborales futuros. Es una situación integral de la que hay que hacer. Se necesitan de una estructura importante de recursos. Todos vimos mal los aumentos, un país necesita trazar, producir con este costo de los combustibles no se puede hacer muchas cosas. Es una gran traba. Estoy a favor de la desmonopolización porque creo que el país tiene que abastecer lo más barato posible. La refinación obligatoria con ANCAP es desde la época de la dictadura. En el precio de los combustibles pagamos impuestos, hay que ver cómo se mueve el IMESI si no podrá moverse de modo inverso al costo de petróleo. Tenemos el subsidio al transporte, especialmente al transporte capitalino, está bueno subsidiar tan fuerte, y creo que por eso tenemos la buena flota que tenemos, pero ¿tiene que salir del combustible? El tema del porland, ¿cuándo el país va encarar el tema? Hay que trabajar sobre el precio del cemento, que es un gran desempleador en la medida de lo que cuesta el doble de lo que debe costar y eso multiplica los costos de la construcción. Tenemos otras cuestiones como el supergás. Está bien que llegue a las casas a costo razonable, el problema es a quién estamos subsidiando. A quién estamos subsidiando al supergás, ¿a la gente? Tengo mis dudas. Un tercio del precio es lo que recibe ANCAP. Dos tercios lo lleva el embazable y la distribución. El Supergás es un tercio del precio. Capaz que si liberalizamos ese mercado capaz bajamos bastante los costos. Las empresas de distribución se están llevando un pedazo de torta importante. El gobierno para esto no tiene tiempo. Acá lo importante es que los precios bajen a futuro. Los precios aumentaron es cierto, pero también es cierto que hicimos la cosechas de los transportes internos para que el país vaya adelante, lo hicimos con un aguante de precios de 30 millones de dólares que hizo ANCAP. Son cosas que hay que reconocer. No quiero dormir la siesta porque así como estamos porque subió mañana en una nos quedamos con todos estos componentes dentro del precio tranquilitos, pero queremos arreglar ahora el problema. Lo que no vale es quejarse la suba del combustible y luego defender cada componente del precio.

Uso obligatorio del casco en Cerro Largo