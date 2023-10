Presidenta de la SCJ: "La Corte no puede estar todo el día investigando qué están haciendo los jueces"

Las fugas de al menos cinco narcotraficantes que habían obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria generaron cortocircuitos entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. A mediados de setiembre el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y la presidenta de la Corte, Doris Morales, se reunieron por este y otros motivos. Heber había dicho que es “muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico", en referencia a los jueces que otorgaron estos beneficios. Recibimos a Doris Morales para hablar sobre este tema.

El juez debe ser alguien que no tiene prejuicios. A mí como juez no me gusta sentarme a criticar, sino sentarme a trabajar, y es lo que he hecho siempre y aspiro a que si me toma alguien como ejemplo de los jueces jóvenes, tome ese ejemplo de sentarse a trabajar con los oídos tapados de la información que está afuera. La información debe ser la que obtengo estudiando y la que obtengo del expediente, y nada más.

Hay cosas que están determinadas por ley y otras que dependen del criterio de juez, que en cuanto a la razonabilidad va a decidir. Las cuestiones que el juez resuelve en un proceso, si son incorrectas en cuanto a la forma de proceder, admiten los recursos, que eso determina que un Tribunal Superior resuelva si el juez estuvo bien o mal. Después, si hay alguna queja, alguna denuncia, podrán hacerse si en ese accionar se actuó con error inexcusable, que es aquel error evidente que determinaría en un caso alguna sanción al juez que actúa de esta forma. La Suprema Corte de Justicia no puede estar todo el día investigando qué están haciendo los jueces. Tampoco actúa en todos esos recursos de carácter procesal. Hay cosas que llegan a la SCJ y cosas que no. Después está toda la parte administrativa que es un supuesto error o accionar de un juez, que llega a la SCJ por la vía de la parte administrativa que tiene la Corte sobre los jueces. La SCJ no puede estar diciéndole a los jueces lo que tienen que hacer. Los jueces son independientes en sus decisiones. Los errores determinan responsabilidad. La SCJ no sale a investigar a todo el mundo a ver si cometió un error.