Presidente de OSE sobre nueva planta en Arazatí: "Es imprescindible, tenemos que aportarle los elementos que le den seguridad y lo vamos a hacer"

El Ministerio de Ambiente y OSE trabajan para definir la forma de concreción del proyecto Neptuno, una obra de iniciativa privada para construir una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí en el departamento de San José.

Al acudir la semana pasada al Parlamento por este asunto, los planes del gobierno fueron criticados por el Frente Amplio y también por Cabildo Abierto. Además, el sindicato de funcionarios tiene cuestionamientos sobre el proyecto, e informes técnicos han planteado reparos.

Falta trabajar en algunos aspectos. Hay gente a la que OSE contrató para que nos asesorara. Hay algunas decisiones que sobrevolaron y que estamos estudiando para ver cómo lo resolvemos. Fue una gran discusión la palabra “proyecto”.

Tenemos una fragilidad enorme en Montevideo. Tenemos una capacidad de producción de agua potable que está en su límite. Es muy difícil extraer de más. Luego también tenemos déficit en el transporte. Están trabajando a presiones casi límites que el fabricante nos da. El proyecto Arazatí nos da una nueva fuente, una tubería nueva y más capacidad.

Cuando asumí tenía mucha simpatía por el proyecto Casupá. Nosotros tuvimos dos o tres eventos donde nos quedamos sin agua en la zona alta de Montevideo. También tuvimos déficit de agua por un problema en una línea. No podemos parar ni dos horas. El problema no es solo cantidad de agua, que es lo único que resuelve Casupá. Nos pareció que estábamos enfocando mal el tema y que teníamos que resolver esos tres problemas. Casupá es un arroyo que es parte de la cuenca del Santa Lucía. No resuelve que tenga más capacidad de producción. Nunca hemos descartado Casupá y seguimos conversando con los propietarios de los medios. Nos parece que es prioritario resolver ese otro tema. Aguas corrientes va a seguir siendo la columna vertebral del suministro de Montevideo.

No es tan fácil atribuir a qué se debe el aumento de consumo. Dentro de 12, 13 años sí surge que tengamos que reforzar la cantidad de Santa Lucía. Si logramos reducir las pérdidas de agua, no sé si necesito Casupá. Si logramos reducir pérdidas es otra variable a considerar en la proyección. Hay dos variables: cómo crece la semana y la reducción de las pérdidas. Lo consideramos un buen proyecto y está ahí.

El dinero siempre va a salir del Estado, de todos. Una de las discusiones es si ese dinero tiene que salir todo junto en el momento inicial. Eso ha marcado que tratemos de que los privados financien el proyecto.

OSE está encarando un proyecto de 200 y pico millones de dólares con un presupuesto de 400. Es lo que podemos hacer. Es la fuerza de los hechos, es la realidad. No se está haciendo bien la cuenta y queremos hacerlo bien. Es imprescindible y tenemos que aportarle los elementos que le den seguridad y lo vamos a hacer.