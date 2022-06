Proyecto de hogar especializado de INAU busca atender la "etapa inmediatamente posterior a la constatación de la explotación"

Ante los diversos casos de explotación sexual que se han dado en el último tiempo y que involucran a menores del Instituto del Niño y el Adolescente, el organismo espera la aprobación de un proyecto que busca crear un hogar especializado para las víctimas. La idea es poder tratar estos casos de niños o adolescentes en residencias separadas a quienes están en otra realidad, para que luego puedan ser vinculadas a una Familia Amiga volver con algún referente afectivo.

Situación de las dos menores abusadas internadas en el INAU

Esta con tratamiento médico, apoyo psicológico. No están en el mismo hogar en el que estaban. Van a ser destinadas a otros hogares, no necesariamente en el departamento de San José.

La respuesta del organismo ante situaciones de abuso

Después hay otro proyecto que viene a llenar un vacío: la necesidad de tener un proyecto, un centro de 24 horas especializado de breve estadía. No para que allí vayan las víctimas de explotación de forma indeterminada porque eso sería revictimizarlas. En la medida en que esa respuesta se prolongue, no es el camino indicado. Tenemos que atender esa etapa inmediatamente posterior a la constatación de los hechos. Cuando se identifica una situación de explotación sexual, las víctimas deben ser protegidas, hay consecuencias judiciales, hay personas formalizadas. Es necesario en esa etapa tan compleja y de vulnerabilidad que estén debidamente contenidas.

La posibilidad de revincular a las jóvenes con familia amiga u hogar

El sistema de acogimiento familiar es un sistema muy grande, estamos hablando de aproximadamente 1200 familias en este momento. Estas familias no van detrás de un interés particular, lo hacen a partir de un concepto de solidaridad u contribución con el INAU y las políticas de infancia y adolescencia. Pasan por un proceso de valoración, quedan formalmente habilitadas y constituidas como familias de acogida. Reciben una asistencia del Estado, pero el INAU está por supuesto. Es temporal por definición, pero la casuística es muy amplia. Muchas veces pasa que un niño es institucionalizado y queda a cargo de una familia amiga. Se trabaja por fortalecer los vínculos con su familia original o se maneja la alternativa del proceso de adopción. Si se extiende en el tiempo, esas familias van quedando a cargo de él, sobre todo cuando se advierte que la cosa funciona, que el niño está bien y que la familia está a gusto también.

El tiempo pensado para la estadía

Es un tema de definición técnica, no hay plazos prestablecidos. En todo caso, es una definición que de acuerdo a la evolución de cada una de esas víctimas se determinara en cada situación. No pueden demandar más de semanas o meses. Estamos hablando de un proyecto concebido para 20 cupos, más cinco en contexto, que no necesariamente estén internadas y que hayan quedado a cargo de un referente adulto.

Hay un trabajo comprometido de los equipos técnicos, por eso hay un acierto de reconversión de los centros de 24 horas a la modalidad CAFF, Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar. Es la etapa que nos queda para abandonar el viejo modelo, donde los niños y adolescentes que estaban en situación de desamparo eran simplemente atendidos y cuidados en un centro de 24 horas. Estamos yendo hacia esta modalidad que implica un abordaje de carácter técnico. Tiene la mira puesta en que el ingreso de un niño o adolescente, por cualquier razón de desprotección, desde el momento en que ingresa hay que empezar a trabajar en el egreso y en la revinculación familiar.

Como eso es así, cuando ocurre una situación de explotación o cuando hay indicios, los equipos técnicos son esenciales para la detección temprana.

Muchas veces las adolescentes que son víctimas de explotación sexual son reservadas y se encierran en sí mismas y difícilmente, o por lo menos no lo hacen de forma temprana, aportan elementos o comentan o informan o dan datos relevantes. Muchas veces no llegan a percatarse a priori de que efectivamente están siendo explotadas y dañadas y severamente vulneradas. Porque muchas veces empiezan con relaciones positivas, donde hay una promesa de una vida mejor, de una relación afectiva con el explotador. Por tanto, empiezan con un supuesto consentimiento de la víctima. Y el consentimiento no es causa de legitimación cuando se trata de menores de edad. No necesariamente las víctimas lo perciben o se dan cuenta desde el inicio.