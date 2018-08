Ramírez sobre caso Blás: “Los blancos venimos remando en dulce de leche para acortar distancias con el FA, y nos enfrentamos a estas cosas”

El precandidato nacionalista dijo que "la DGI no va a cambiar su fallo" y que "la maniobra es bastante importante".

La presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, confirmó que la Comisión de Ética del partido tratará de manera urgente el caso del edil nacionalista Rodrigo Blás. El edil por Maldonado fue sancionado con casi dos millones de dólares por la DGI, por evadir parte de los impuestos por la venta de terrenos a través de su inmobiliaria (Blás Propiedades).

Uno de los más críticos con esta situación fue el dirigente nacionalista y precandidato a la Presidencia Juan Andrés Ramírez.

Este no es un tema privado. Si yo mañana agarro a trompadas a mi mujer, ¿va a ser un tema privado? No se puede escudar diciendo que son temas particulares y hacer lo que se quiere. Me parece que en política, la corrupción está arriba de la mesa. Blás no es un edil más del Partido Nacional: es un referente nacionalista en Maldonado. Los blancos venimos remando en dulce de leche para poder acortar distancias con el Frente Amplio, y nos enfrentamos con estas cosas.

Deseo que pueda iniciar acciones, y apelar, pero dudo que sea así. La información que tengo es que la maniobra es bastante importante. La DGI no trabaja al descampado. Todos debemos tener todo en regla.

Se asombran porque digo que si se comprueba el delito de defraudación debe ser expulsado, pero todos deberían decirlo. Esto no es una bobada. Acá voló un vicepresidente por tarjetas corporativas.

Creo que Lacalle Pou hizo lo correcto, que fue enviar todo al Tribunal de Ética con rapidez. Si somos integrantes de un partido que hace gárgaras con la honestidad, debemos ceñirnos a eso. Le deseo lo mejor a Blás, sé que ha trabajado y militado por el partido, pero compromete a todo el partido.

La DGI no va a cambiar su fallo, porque sus técnicos trabajan muy en serio. Es una situación bastante angustiante para los blancos, que venimos remando para tratar de llegar al Gobierno en las próximas elecciones.