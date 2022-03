Raúl Lozano tras triunfo del No: "Ganar por 1% o por 10% era lo mismo"

Luego de finalizada la etapa de referéndum, la coalición de gobierno sigue adelante con los temas que estaban en el tintero y que, en gran medida, quedaron en pausa por la campaña. "El FA demostró su objetivo de demostrar la fidelidad de su militancia y la coalición logró el objetivo de que se ratificara la ley", indicó el senador de Cabildo Abierto, que se suman a las del líder del partido, Guido Manini Ríos, quien dijo que "indudablemente" seguirán avanzando en los cambios que el partido crea necesarios, como la creación del Consejo Económico.

"Nuestro énfasis es sobre los problemas que afectan a la gente como el salario, la educación, la canasta básica", dijo Lozano.

Análisis de la votación sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración puestos a referéndum

Creo que como todas las cosas, hay instancias que pueden ser positivas y otras no tanto. El FA demostró su objetivo de demostrar la fidelidad de su militancia y la coalición logró el objetivo de que se ratificara la ley. El objetivo del Fa era movilizar a sus adherentes. Ahora está un tanto perdido luego de los 15 años de gobierno. Eso ayudó a poder convocar a la militancia. Es digno de envidiar. Es lógico reconocer porque como el Fa logra esa convocatoria. Se ratificó de forma incuestionable que los artículos son buenos para el país, para la población honesta, para los más frágiles. Estamos convencidos de que son artículos buenos para la gente.

Propuestas de Cabildo Abierto dentro de la coalición

Pensamos que el Consejo Económico es bueno para el país. Así como se formó el GACH como grupo asesor, en este caso también entendemos que tiene que ser igual. Con la oposición nunca cortamos el diálogo. El diálogo a nivel parlamentario nunca se cortó. En el ámbito parlamentario siempre tuvimos semanalmente reuniones de coordinación. El país debe de salir unido a solucionar los problemas de la gente.

No lo veo como algo para la próxima elección, sino como nuestra propuesta. Vimos algunos cambios en seguridad, pero no es lo que nosotros queríamos. No estamos en un nivel aceptable (de número de delitos). Se tiene que aplicar la ley que el pueblo ratificó. Se podrá hacer algún ajuste a la LUC, pero entendemos que es el camino correcto.

También está la parte de la educación. Es un tema importante. Los artículos no cambian nada, lo que se necesita es una reforma educativa. Durante muchos años se hicieron muchos diagnósticos, pero en la parte de ejecución fueron poco. Los datos muestran que tenemos los peores índices en educación pública. La educación pública es fundamental para que se llegue a niveles de trabajo, seguridad. Afecta a todos los demás temas de la vida.

Hemos hecho muchas propuestas y proyectos de ley. No hemos conseguido el eco hasta ahora para hacerlo posible. Lo que se da en esta situación coyuntural pensamos que el mercado es importante y es necesario que el Estado esté presente en el mercado. Hay ganadores en esta situación y tendrían que contribuir con los más frágiles.

Nuestros técnicos están analizando hoy la propuesta concreta para hacerle al Poder Ejecutivo. Queremos ir aportando de forma positiva para que el gobierno tenga nuevos elementos para poder resolver situaciones extraordinarias. Nuestros economistas han estado hablando con la gente del MEF. Tenemos muchos proyectos nuestros que aún están ahí. Es la parte negativa que trae esa campaña por el sí y por el No porque hay proyectos que quedan en stand by.