Red de Padres Responsables sobre educación sexual: “La línea entre enseñar una actividad y el abuso es muy delgada”

Según datos de una encuesta encargada por la Red de Padres Responsables, ocho de cada diez padres prefieren ser informados sobre los planes de educación sexual que abordarán sus hijos en las escuelas y liceos. Además, un 53% de los encuestados consideran que solamente los padres pueden decidir qué tipo de educación sexual tendrán los menores que tienen a cargo.

Abordamos el tema junto a Gonzalo Ribas y Soledad Caballero, integrantes de la Red de Padres Responsables.

La Red de Padres la integramos padres que a partir de la aparición de diversas guías de educación sexual nos vimos preocupados y nos empezamos a nuclear. El año pasado se disparó este tema, cuando apareció la última guía de educación sexual. Nos sorprendimos porque en poco tiempo somos más de 6.000 padres vinculados en red.

Queremos hacernos responsables de la educación de nuestros hijos: no dejar que las autoridades dispongan de su educación, más en este caso de la educación sexual, que refiere a algo tan íntimo. Queremos ser parte y protagonistas. Con la encuesta buscábamos corroborar que todos los padres quieren ser informados sobre lo que será la educación sexual de nuestros hijos.

Nosotros queremos que todos los padres estén informados y que se despierte el interés. Muchos no estamos conformes con la comunicación que existe sobre este tema, o queremos que sea más detallado y explícito.

Queremos pluralidad de propuestas, no la única que se redactó en la guía, que tiene determinada mirada sobre la educación sexual. Queremos que se abra el abanico y tener contrapartes de cada una de las diferentes miradas dentro de la educación.

Hay mucha ignorancia sobre este tema. La educación sexual no es solo hablar de reproducción, al menos la guía habla mucho de otros temas: quieren deconstruir al ser humano.

Enseñarles a mis hijos a bañarse es obligación y responsabilidad mía. La línea entre enseñar una actividad y el abuso es muy delgada. No digo que los docentes vayan a abusar, pero a una persona con autoridad se le da un arma sobre una persona que es inocente y es chico. No voy a dejar la puerta abierta. Entendemos que hay un montón de padres que no se ocupan y no les interesa, pero a nosotros sí.