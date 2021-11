Red Pro Cuidados afirma que hubo "retrocesos" en el sistema de cuidados

Organizaciones sociales y académicas manifestaron su preocupación ante lo que entienden como un "retroceso" en el Sistema Nacional de Cuidados desde que asumió el nuevo gobierno. También denunciaron que los cambios institucionales y las decisiones tomadas por el oficialismo disminuyeron la capacidad de atención a las personas con dependencia y que la opacidad en los montos asignados en la Rendición de Cuentas generan "inseguridades" respecto al futuro de varios programas que integran al SNC.

Retrocesos advertidos

redunda en una menor cantidad de servicios que afecta a la gente que necesita de servicios. El primer retroceso es claro. En un año y medio han habido tres directores distintos. A nivel institucional el sistema, que iba creciendo porque es nuevo, se transformó en un programa que pierde autonomía, jerarquía y que se nota en la Rendición de Cuentas, en donde el monto asignado es pequeño para un programa que venía en expansión. Esa es una preocupación central porque sin dinero no se realizan acciones. La pandemia dejó claro que los cuidados son necesarios para distintos tipos de población. Se redujo y nu hubo señales claras sobre cuál es el rumbo que tendrá este sistema.

Apenas el ministro ingresó a la cartera, tuvimos una reunión con él y le expresamos nuestras preocupación. el ministro notó que no eran preocupaciones menores, pero no hubo respuestas a nuestras demandas. Creo que hay que diferenciar prestaciones de corte sanitario y prestaciones de cuidado. Pienso que las prestaciones sanitarias fueron oportunas, especialmente el despliegue que se hizo para lograr altos niveles de vacunación. El otro aspecto es el de cuidado, que tiene que ver con la atención no sanitaria, sino los aspectos de orden social.