Regina Golan: "Ninguna de las empresas saben con exactitud cuánto tiempo estaremos inmunizados"

La Doctora en Ciencias Biológicas residente en Jerusalén, conversó sobre la etapa de vacunación, la tercera ola y cómo fue la negociación del gobierno israelí frente a los distintos tipos de vacunas . También conversó sobre las medidas en las fronteras de Oriente Medio.

Etapa de vacunación en Israel

Tercer ola

Vacuna

Las primeras dosis de Pfizer, las primeras dos millones que llegaron, hubo un acuerdo entre la empresa e Israel. El país invirtió durante el tiempo de investigación y desarrollo. Hubo un acuerdo de que Israel recibiría un determinado número de vacunas.

También está la vacuna rusa que forma parte de la vacunación. La vacuna moderna llegó en estos días, pero en pequeña cantidad. No requiere tanto cuidado en el cuidado de su temperatura. Será para la gente que no se puede mover de sus casas. Debido a su características en la temperatura, tiene posibilidad de poder llegar a la casas poder vacunar.

El primero que se vacunó fue el ministro de la salud, luego el sistema de salud y la policía. A los tres días comenzó la vacunación para la población en general. La gente recibe una notificación previa para vacunarse, cuándo y a qué hora debe llegar.

No he visto ni he leído sobre estadísticas del tema. Se espera que en dos semanas en toda la población se vea una bajada de infectados a causa de la vacunación. Son tiempos que se manejan. La gente que ha sido inmunizada por primera vez, recién ayer recibió la segunda dosis. Estamos en una ventana de tiempo que no se puede cerrar y saber si comenzó a bajar.