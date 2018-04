Richard Read le presentará varias ofertas de trabajo al padre que vino desde Salto con su hijo y que no consiguió apoyo del Mides

El viernes surgió una fuerte polémica en torno al Ministerio de Desarrollo Social y sus refugios. Gustavo Castellini llegó desde Salto con su hijo menor de edad, Iojan, sin un lugar donde quedarse.

Se dirigió a la Puerta de Entrada del Mides buscando lugar en un refugio, donde le informaron (según su relato) que solo había lugar para madres con menores a cargo, no para padres con hijos.

Posteriormente, tras las repercusiones del caso, el hombre y su hijo fueron asistidos por un trabajador de la bebida –chofer de una cervecera–, nucleado en la FOEB, quien le prestó un apartamento para quedarse. No obstante, desde la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) deslindan responsabilidades del préstamo de la vivienda, aunque sí apoyan el acto solidario: abordamos el tema junto al dirigente de la FOEB Richard Read.

El comunicado de la FOEB deja muy claro los pasos que se dieron. A nivel personal, me enteré de este tema porque el compañero me comenta el sábado en la noche la actitud que había que tenido, que los había ido a buscar y que los alojó en la casa de un familiar. Le dije que me llenaba de orgullo y le manifesté si necesitaba ayuda. Lo mismo hablamos el domingo a la mañana. Nosotros lo apoyamos desde el primer momento, pero no nos adjudicamos nada desde la FOEB, porque es una acción personal. Acompañamos los hechos solidarios.

Se le está dando una vivienda a una persona en forma solidaria. Pero en el tema puntual: se le está dando una vivienda a alguien, y uno no sabe las consecuencias futuras del tema. Lo importante era que la FOEB dijera que se apoyaban los actos solidarios, pero tuvimos que aclarar que no nos hacíamos cargo de lo que pasara en adelante, sobre todo teniendo en cuenta que hay un niño en el medio. Es un tema social que hay que revisar.

Me llamó gente de muchos lados, de diferentes rubros, diciendo que le ofrecían empleos o changas. Y sería muy bueno que este hombre pudiera conseguir un trabajo. Por eso le voy a dar los datos de las personas que me llamaron.

Es una situación que se nos escapa de las manos. Yo al hombre no lo conozco, pero él expuso a su hijo desde el primer momento. El niño es lo importante acá. Nuestros centros no sustituyen la escuela: si quiere ir a uno de nuestros centros, tiene que ir a la escuela.