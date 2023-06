Robert Silva: "No estoy trabajando para ser candidato, estoy trabajando por la educación"

En las últimas semanas se registraron varios focos de violencia en diferentes centros educativos, que provocaron el reclamo de estudiantes y docentes, que insisten en la necesidad de un abordaje socioeducativo de los conflictos. El Liceo Zorrilla, la UTU Figari, el liceo 41 y el liceo 1 de Las Piedras son algunos de los lugares donde se vivieron hechos de violencia, sumado al IAVA, donde hasta el día de hoy continúa la polémica por el salón gremial y la separación del cargo del director. Para hablar sobre estos y otros temas, recibimos a Robert Silva, presidente de la ANEP.

Las obras en el acceso al IAVA y el conflicto por el salón gremial

Se comenzaron las obras, según me dijo la directora de secundaria. Se ha ofrecido a los estudiantes otro espacio a pesar de que, como ustedes saben, la normativa no prevé la existencia de salones gremiales en nuestros establecimientos. No hay ningún desalojo.

Se resisten, dicen que no quieren, que quieren seguir ahí, según lo que me cuentan. Yo no intervengo directamente.

Lo que el informe decía es que lo que no se podía hacer era la rampa entera por las distancias que había. Hay que hacer una plataforma y, luego, una pequeña rampa, para hacer la accesibilidad por esa puerta. Que creo que es la opción que va a tomar secundaria, sin perjuicio de que puede también hacerse por el Museo de Historia Natural, que cierra antes, que es otra institución, que tiene otra realidad distinta a un instituto que tiene dos mil estudiantes.

Era un verdadero disparate que la puerta se hubiera cerrado y soldado en el año 2009.

Ahora quedo demostrado que el IAVA no tenía accesibilidad, no solo por el ascensor, sino por lo que se decía que era la entrada de accesibilidad, que no lo era, que era una entrada para proveedores sin las medidas reglamentarias.

No puede ser que teniendo tantas cosas para hablar de educación sigamos hablando del corredor gremial.

El ascensor se arregló el lunes. Con más de medio millón de pesos el ascensor quedó operativo según me dijeron.

Las mismas fotos publicadas por algunos actores sindicales en las redes sociales muestran que no están tiradas las cosas. Muestran que se sacaron y se pusieron ordenadas. Yo no intervengo en estas cosas, no es competencia del CODICEN.

En el IAVA nos tenemos que preocupar por los pésimos resultados que tenemos. A penas cuatro de cada diez alumnos logran culminar el bachillerato. Según lo que dice secundaria, es el instituto de bachillerato que tiene los peores resultados en Montevideo.