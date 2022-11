Robert Silva tras reunión con miembros de la coalición: "Nos sentimos y nos sentíamos respaldados" con la reforma educativa

Diputados y senadores de la coalición de gobierno se reunieron este lunes en la residencia de Suárez y Reyes con el presidente Luis Lacalle Pou, para hablar sobre la reforma educativa que comenzará a implementarse el año que viene. Del encuentro también participaron el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y el presidente del Codicen, Robert Silva.

Balance del encuentro

Fue una muy buena reunión. Se habló sobre la necesidad de optimizar tiempos, atender el inicio del año que viene y ver cómo lo vamos a ir instrumentando. Hay gente que ha votado y no votado el gobierno en donde lo que nos une es el compromiso por cambiar la educación. Los programas los vamos a considerar hoy. Son programas preliminares.

Camino hacia la transformación educativa

Necesidad de equipos multidisciplinarios

Secundaria está haciendo un llamado para psicólogos ahora. UTU tiene un llamado. Faltan más, no son suficientes. También falta más. Faltan más grupos interdisciplinarios. Tenemos un programa en Casavalle que hemos establecido. Sin más dinero no lo vamos a lograr, por eso hemos tenido un aumento presupuestal. Necesitamos optimizar los recursos. No es cierto que se le haya quitado recursos a la ANEP.

Tenemos un plan específico en el tema (alimentación). Estamos en el entorno de 10 mil comensales en educación media y con atención específica.

En la prensa hay multiplicidad de declaraciones de docentes. Sé que hay que avisar, coordinar la forma de comunicación que se va a hacer. Lo veo como una cuestión organizativa. Es libre y debe ser defensor de eso.

Lo que no puede decirse es que se desmanteló la sala. Hay muchos docentes que reclaman participación. Acá hay muchos actores que reclaman y cuando se les da los espacios de participación, no lo toman.