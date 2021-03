Rodney Colina: "La llegada de la cepa P1 no era evitable"

El investigador del Centro Universitario Regional Norte comentó las particularidades que llevaron a descubrir la cepa P1 en el país y cómo se está siguiendo el pasaje de esta cepa por el territorio uruguayo.

Cómo se descubrió la cepa

Hace un mes estamos estudiando este cambio a partir de la cepa P1. Se generó un consorcio entre la Udelar, el Pasteur y el misterio. Una parte involucra a los laboratorios que estamos involucrados al diagnóstico, otro al screening de las muestras positivas para detectar estas tres variantes que ya se descubrieron. Luego se secuencian las muestras para confirmar el hallazgo y en paralélelo se hace la secuenciación para detectar otras muestras que aún no hayan sido detectadas. El grupo implementó una tecnología que permite detectar las tres variantes y permite hacer un rápido estudio de las muestras para detectar las variantes.

La cepa P1 como las otras que pueden llegar, la P1 está ampliamente distribuida a nivel mundial, no era evitable. Es imposible evitar que no entre al país, en especial en la frontera seca que tenemos. Es como lo que ocurrió cuando ingresó el virus al país. Lo que sí es evitable es lo que está ocurriendo en Uruguay y el grupo de medidas que se están tomando. Creo que nos va a pasar que esta cepa pase a ser la mayoritaria como en Brasil. Hay muchos casos positivos que no tienen nexos epidemiológicos. La forma de transmisión de esta cepa es mucho más eficiente que las anteriores. Es un combate contra el coronavirus. En un futuro pueden surgir otras variantes. Ahora se está estudiando qué impacto tienen estas cepas y la vacunación.