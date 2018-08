Rossi considera que la instalación de una tercera planta de celulosa en Uruguay es “un proceso irreversible”

En tanto, el ministro de Transporte dijo que sigue pensando que el proyecto de vías férreas comenzará las obras a principios de 2019.

La vía férrea para unir Paso de los Toros y el puerto de Montevideo es una de las principales obras de infraestructura que exige UPM para ampliar sus operaciones en Uruguay y cuando se concrete será una de las obras más importantes en el país.

La licitación internacional para el proyecto quedó en suspenso la semana pasada luego del reclamo de la empresa española “Acciona”, por haber sido descalificada como oferente. El Ministerio de Transporte aplazó la instancia para aclarar las acusaciones, pero siguen corriendo los plazos para cumplir con los requisitos dispuestos por UPM.

Abordamos estos y otros temas junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

Quedó claro que fue apresurada la comunicación por parte de la empresa. No me causa ninguna gracia, pero fue absolutamente fuera de tiempo. La empresa había efectivamente presentado un escrito, reclamando respecto al proceso. Además, pidieron una entrevista. A las horas, estábamos diciendo que hacíamos lugar a la impugnación para darles el plazo que ellos reclamaban que no habían tenido para argumentar. Ellos mismos mandaron un mensaje de texto diciendo que no habían podido frenar el comunicado.

Ese comunicado daña al país y a todos, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer: darles las garantías a todos los que participen para que puedan proponer sus propuestas. Cuando la empresa nos hizo la solicitud de un plazo adicional, planteó que con cinco días le alcanzaba, pero nosotros vamos a abrir el paréntesis desde el punto de vista legal. Ellos y el otro consorcio podrán presentar más elementos porque todos tienen las mismas garantías. Una vez que se reciban los elementos adicionales, la comisión de adjudicaciones hará su trabajo y sabremos. Y luego se abrirá el tercer sobre, que tiene que ver con la propuesta económica. Y ahí se hará el puntaje final de cada proyecto.

Nosotros no compartimos que la empresa haya pedido más tiempo diciendo que no había sido suficiente. No lo aprovecharon bien y necesitaban más tiempo. Es un proyecto muy grande y estamos apurados, pero queremos que las cosas se hagan de forma clara.

El directorio de AFE no participa en esta instancia. AFE ha transferido su competencia en esta materia al Ministerio de Transporte. Todo el mundo tiene derecho a dar opiniones y a buscar protagonismo, pero las cosas tienen sus caminos.

Sigo pensando iniciar el trabajo en los primeros días del 2019, que a fin de este año ya estemos prontos. Y que inmediatamente después de la licencia de la construcción se empiecen las obras.