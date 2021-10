Se estrenó "El viento nos dejará", el documental uruguayo sobre el tornado de Dolores

A cinco años de la tragedia en el departamento de Soriano, este documental recoge testimonios sobre personas de la ciudad y cómo vivieron el tornado en primera persona. Su director se entrevistó con más de 50 doloreños y eligió a 12 testigos para narrar este hecho. El filme se ve en Montevideo en Cinemateca y en Sala B, y también en varias salas del todo el interior. Para más información en su cuenta de Instagram @elvientonosdejara.

Recuerdo sobre ese día del tornado

Casualmente ese día iba a visitar a mi familia y llegué unos minutos después. No hubo nada que pudiera anticipar lo que se veía venir. A nadie se le iba a pasar por la cabeza que iba a haber un tornado de esas características. El viento periférico del tornado agarró parte de mi casa, pero en el centro de la ciudad sí. No era la ciudad que yo conocía. Era una ciudad que parecía que la habían bombardeado.

Idea de la película

Fue un proceso. Ese día yo no me animé ni a sacar una foto. Yo ahí no veía una película. Dos años después empecé a ver por qué no hacer esto desde el lugar de la memoria y darle la oportunidad a la gente de que hable. Todas las historias son distintas, aunque tienen puntos en común. Parten de puntos distintos para ver cómo sí afecta. Yo digo que a todos nos puede tocar un tornado en nuestra vida. Siempre te golpea de alguna manera. Todas estas historias parten de ese lado y van hacia algún lugar. Todas terminan siendo muy humanas y en todas podemos encontrar algo para hacerlo propio y reflexionar acerca de eso. Lo que le pasó a la gente de Dolores, sobre todo a la gente más humilde, qué haces, quién te ayuda. Es un shock muy importante.

Dolores hoy está mucho mejor. Hoy es raro ver algo que te recuerde al tornado. En pleno centro hay dos lugares que quedaron destruidas. Está mucho más linda, pero quedó ese miedo y quizá por allá eso empiece a cambiar. Por eso hacer esta película, para que no se olvide. Creo que fortaleció a Dolores.