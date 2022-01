Sebastián Da Silva tras incendios forestales: "El Estado tiene que ser más estricto al momento de controlar, limpiar, exigir, multar"

En las últimas semanas el país sufrió olas de calor con registros históricos que provocaron incendios forestales de gran magnitud. El Parlamento confirmó este martes la suspensión de la Comisión Permanente que tenía como objetivo analizar esta problemática, luego de la confirmación de casos positivos de dos de los jerarcas que estaban convocados a brindar información: Javier García y Fernando Mattos.

El senador nacionalista confirmó que la Comisión se realizará el próximo lunes 31 de enero.

Suspensión del llamado al Parlamento por incendios forestales

El 31 de mañana vamos a reunir a la comisión permanente. Hubo un planteo del FA y de CA para hacerlo. Es un episodio más que habla del cambio climático. Vamos a tomar medidas para adelante y no excusarnos. Hay mucha cosa para mejorar, hay situaciones vulnerables. Estos incendios se hicieron en Av Brasil y la Rambla, en el corazón de la cuenca. Si hubiese pasado en otro lado quizá el desastre era más grande. Ninguno de los árboles que se incendiaron fueron del gobierno de Lacalle Pou, digo porque alguno quiso politizar el tema. El estado es muy estricto a la hora de poner sellitos, pero a la hora de controlar no es tan estricto. Hay normas que no se cumplieron y hay sistemas que tenemos que mejorar. Por agosto y setiembre vamos a llamar a los responsables nuevamente para que se hagan los chequeos. Cuando el fuego atraviesa el monte forestal es cuando hay problemas. Hay que hacer cumplir la ley. Una vez que ponen el sellito, no hay funcionarios de la Dinama que chequeen si el cortafuego funciona o no. Estamos preparando informes. Deben de haber 100 solicitudes de advertencias de forestaciones cerca de centros poblados. La realidad es más fuerte que la política. Es mentira que en Montevideo llovió 100 milímetros en un día. No estaba previsto, es cierto, pero es mentira que llovió por primera vez esa cantidad en 1 o dos horas. En vez de dar excusas hay que resolverlo y empezar a limpiar. Son situaciones comparables. Ola de calor y secas de 45 días obedecen también al cambio climático. Así como tenemos que chequear, controlar matafuegos, lo mismo pasa con la mugre en Montevideo y otras circunstancias en el Estado y no tenemos que dar excusas. Descarto connotaciones políticas. No soy paranoico. Esto obedece a patologías mentales que tiene mucha gente. La piromanía es una de ellas. Es grave, es difícil de agarrarlo. No soy conspiranoico. No pierdo el tiempo en pensar que esto tiene que ver con algo político. La actual administración es parte también del problema. Ningún árbol de esos tiene menos de 8 o 12 años. Eso no es excusa y tampoco nos quita responsabilidad. Tenemos que poner un protocolo de control de incendios forestales similares a lo que ponen en Canadá, por ejemplo. Vamos a tener que trabajar. Hay un sistema que funciona, pero hay coas que tenemos que mejorar. El Estado tiene que ser más estricto al momento de controlar, exigir, también de multar. Puede ser (que las multas ambientales sean muy bajas). Tenemos que tener sentido común. En la Dinama ante la presentación de un proyecto ambiental, se demora dos años. Una vez aprobado, nadie más controla. Ahora esos árboles se tienen que cortar. Los árboles cerca de centros poblados se están cortando. Se están cortando en la zona de los incendios. Se está “cosechando” esos árboles cerca. Tenemos dos chances. O asumimos la responsabilidad o le echamos la culpa al cambio climático. La vía del tren en esos incendios fue una especie de túnel. Creo que el ministro Peña le está poniendo muchas ganas a la cosa y va a avanzar en mucho de estas cosas. El tiempo de que venga el político y ponga las excusas a las cosas se acabó. Lo menos que podemos hacer es echarle la culpa al cambio climático. Los controles en los incendios forestales se controlan porque hay una máxima: no se apagan, se previenen. Tenemos que analizar el tema de los seguros de animales también, que es algo de lo que nadie habla.

Declaración de la emergencia agropecuaria

Fui uno de los que propuse que había que extenderla a todo el país. La semana pasada vimos el calor y el viento que arrasa con todo. Las emergencias agropecuarias son una señal de sensibilidad. Muestra un estado cerca, pero no soluciona. Estoy de acuerdo con la postergación del cuatrimestre del BPS.

Campaña por la LUC

Veo bien al FA en esa arena (en el interior). No me gusta que tomen al interior como botín electoral. Me da cierto rechazo. El interior es más que Marindia o Santa Lucía del Este o el balneario Buenos Aires. Cuando se lo toma como un botín se genera rechazo. No vale ponerse la careta. No califico intenciones, está claro que lo quieren ver como un botín electoral. Nosotros lo vemos como una forma de vida. Las redes sociales no son la realidad. Para mí es un instrumento, no la realidad. Hay gente radical de derecha, otros de izquierda. Un “gobierno blandito” en plena pandemia no promueve la revolución que promueve la LUC, no solo lo que se quiere generar. Los que nos tratan de “blandito” tienen dos opciones: lanzar una lista y se plebiscitan con votos o siguen en twitter. A veces está bueno ser tibio.

Declaraciones de la senadora Graciela Bianchi sobre el Poder Judicial y la Universidad de la República

Estoy cansada de escucharla. No es la primera vez. Es una típica tormenta de verano. Para mí no fue novedad sus expresiones referidas a cosas que pasan en el Poder Judicial o en la universidad. Ahora ser blanco está un poco más de moda, pero cuando tenía 18 años estaba duro. Soy orgulloso egresado de la Udelar y mi hija también. ¿Ustedes vieron lo que ha dicho José Mujica durante toda su vida del Poder Judicial? Lo de Bianchi no es a primera vez que se expresa en esos términos. El tiempo es uy escaso como parar en detenernos lo que hace cada legislador del partido. Capaz que no coincido, pero capaz no me lo pongo a pensar.

Próximos pasos en la campaña de la LUC

No pienso que vamos a tener una discusión en serio sobre la ley. Teníamos previsto la juntada de La Paloma y la suspendimos. El 2 de febrero arrancamos en Trinidad. Mañana el comando se va a reunir y luego veremos si ese acto de masas de Trinidad tendrá ese formato u otro. Pereira quiere frenar pero en Rocha vi cuatro juntadas del voto rosado. No tomamos medidas pero tampoco vamos a promover necesariamente cinco actos de multitudes. Lo tenemos que rever.

