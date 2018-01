Secretaría Contra el Lavado de Activos colabora en la investigación a Balcedo: el dinero oculto y las sospechas sobre sus vínculos

En las próximas se espera que llegue desde Argentina el pedido de extradición del sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa. Mientras tanto, la Justicia uruguaya continúa investigando si Balcedo lavó dinero en nuestro país. La Secretaría Contra el Lavado de Activos colabora con la fiscalía en este caso.

Abordamos el tema junto a Daniel Espinosa, secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En un caso como el de Balcedo, el rol de la secretaría es como un auxiliar técnico de la Justicia. Los jueces forman equipos de trabajo, que suelen incluir a la secretaría, a la DGI, al Banco Central, entre otros.

En este caso, el grupo de trabajo ya se formó y ya se nos ha consultado. Hay un juicio de extradición, pero la Fiscalía de Maldonado tomó la decisión de hacer una preinvestigación por presunto lavado de activos en Uruguay. Es el paso previo a formalizar.

El lavado de activos normalmente es un delito internacional: el delito suele ser en un lugar y el lavado en otro.

El dinero suele tenerse en efectivo porque se busca que no tenga trazabilidad. En este caso, Balcedo no lo logró ingresar al sistema financiero: era dinero oculto. Seguramente lo tenía ahí porque no tenía forma de justificarlo. Él va a tener que demostrar la actividad lícita que le generó ese dinero, porque hay indicios de lo contrario. Ciertos comportamientos y vinculaciones podrían demostrar lo contrario. Tenía unos seis millones setecientos mil dólares.

Hay que ver todos los ingresos y egresos y ver dónde faltó el control. Hay que ver por qué la inmobiliaria no notificó de la compra de la chacra como algo inusual. Si el vendedor recibe tanto efectivo, después va a tener problemas cuando llegue a su banco.

El día de hoy, el delito precedente estaría en Argentina. En Uruguay está el porte de armas, la tenencia de animales, podría existir algo relacionado a los autos, pero nada vinculado al narcotráfico, por ahora.

El futuro Uruguay va hacia la transparencia, sin dudas.