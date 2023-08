Secretaria general de Adeom: “No es compatible el rol de la política partidaria con la actividad sindical”

La Lista 27 fue la más votada en las elecciones de Adeom, el gremio de trabajadores municipales de Montevideo. Luego del acto eleccionario, las distintas listas comenzaron a negociar la integración de la directiva. En el transcurso, se conoció la noticia de que Valeria Ripoll, referente de la lista ganadora y que se desempeñó como secretaria general del gremio, pasó a formar parte del Partido Nacional y dejó la actividad sindical. Para hablar sobre la situación actual de Adeom y las prioridades de la nueva directiva, recibimos a la secretaria general, Silvia Tejera.

Obviamente que Valeria era la referente de nuestra lista y, si no se hubiera dilatado en el tiempo, hubiera asumido ella como secretaria general de Adeom y obviamente después se hubiera hecho el traslado porque nuestra agrupación tiene definido que no compartimos la militancia sindical con la militancia político partidaria.

La salida de Valeria Ripoll del sindicato municipal

La relación con la intendenta Carolina Cosse

Nosotros con el gobierno de Daniel Martínez teníamos un responsable en Gestión Humana que realmente no tenía trato con los trabajadores, no nos recibía. Hoy en día, con el gobierno de Carolina Cosse, el responsable de Gestión Humana es Jorge Mesa, que tiene un buen vínculo con el sindicato. No quiere decir que no tengamos nuestras diferencias. Tenemos un diálogo fluido.